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AV女優本鄉愛遭爆與已婚YTR「極樂美國」！正宮沒怒：最後還是會回來

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣實況主加藤純一YouTube粉絲突破百萬，近日被拍到與AV女優本鄉愛到美國觀看大聯盟棒球賽，起初否認雙方有關係，然而女方拍片抖出交往過程以為他離婚，卻遲遲等不到公開離婚消息，他坦承說謊已經離婚，兩人的確發生肉體關係。他開直播公開與分居中的妻子對話，妻子表示「我沒生氣」。

▲▼本鄉愛認與已婚YTR加藤純一有交往關係，男方直播再爆料。（圖／翻攝自X）

▲本鄉愛坦承與人氣YTR加藤純一有交往關係，男方認說謊已離婚。（圖／翻攝自X）

加藤純一昨日（15）在twitch直播，並且與妻子隔空對話。他與妻子因為時常吵架，目前處於分居狀態，妻子住在京都，但是沒有離婚。他解釋之前謊稱與本鄉愛沒有發生關係，是因為女方可能想輕生，為保護對方沒有說出來。他在直播中強調全部都是自己的錯，請大家不要苛責。

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而加藤純一坦言，向本鄉愛說謊自己已經離婚，是因為「想要愛愛」，被網友追問「你說在美國沒有跟本鄉愛發生關係，所以是發生關係了嗎？」他秒回「在美國瘋狂O了，對不起SACHIKO（老婆假名）」，不料老婆冷靜「我沒生氣，沒什麼」。他反問「你為什麼不生氣呢？」妻子笑「你是希望我生氣嗎？我生氣比較好嗎？」

▲▼本鄉愛認與已婚YTR加藤純一有交往關係，男方直播再爆料。（圖／翻攝自X）

▲加藤純一被問美國有沒有跟本鄉愛發生關係，直播回應「瘋狂O了。」（圖／翻攝自X）

關於加藤純一坦承不倫，妻子僅表示「你就是那樣的人，所以我不會生氣」，但網友追問要不要離婚，妻子笑說「要考慮考慮」。妻子表態相信他，並說「我知道你還是很重視我」，感覺到自己有被保護著。他坦承「發生不倫的時候就不算重視你了」，妻子說「那又是另當別論」。接著妻子鬆口說「最後還是會回來（指回到我身邊）的吧」，即使日網持續批評，夫妻關係仍持續現狀。

▲▼本鄉愛認與已婚YTR加藤純一有交往關係，男方直播再爆料。（圖／翻攝自X）

▲加藤純一與妻子通話，妻子表示沒生氣，並鬆口「還是會回來的」。（圖／翻攝自X）

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