高橋藍理想型條件曝光！未來預想藍圖揭「兩關鍵年齡」結婚生子　

文／妞新聞

日本男子排球選手「高橋藍（髙橋藍）」自參戰2020東京奧運，便憑藉驚人氣勢及球技圈粉無數，而有著四分之一美國血統的他，更是坐擁「混血王子」的美稱。在2024巴黎奧運中，高橋藍依舊獲得不可忽視的關注度，有如偶像般的超高人氣，再度讓他成為眾多女粉口中的話題人物。

▲高橋藍。（圖／X@めざましmedia）



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▲高橋藍登談話性節目《Talk Queens》。（圖／IG@ran.volleyball0902，下同）

日前，高橋藍驚喜登上由指原莉乃、若槻千夏等女性藝人所主持的談話性節目《Talk Queens》。面對幾位主持人們的犀利提問，高橋藍也曝光了自己的戀愛觀，以及理想型條件。誠實純真的面貌表露無遺，頓時在棚內引起軒然大波。

在事前訪問中，高橋藍透露當自己遇上喜歡的對象時，是會直接說出「喜歡」並主動追求的。同時，他也喜好身高矮的女生，特別強調覺得「對方的眼睛向上看」的神情很棒，還有偏好能夠清楚表達想法、有毅力的人。

然而，高橋藍也是個很容易憑藉第一印象就陷入戀情的人。對方不會打排球也沒關係，更喜歡完全不認識他的人，像是會說出「他誰？」的類型。被問到是否有機會和藝人交往，高橋藍的回答則是「有，覺得不同職業也很有趣。」

讓現場主持人們驚呼連連的是，高橋藍竟坦言會想邀請戀人來看比賽！除此之外，他也會設法在不被其他人發現的情況下，偷偷向對方揮手，怎麼好像有點浪漫（欸）。

▲高橋藍和哥哥高橋壘一起公開未來預想藍圖。（圖／X@ㇼャ）

此外，高橋藍也在節目《S☆1》特輯中，和哥哥「高橋壘（髙橋塁 ）」一起公開未來預想藍圖！除了打算在26歲左右結婚之外，他也希望能在35歲生小孩、40歲引退，並期望在70歲的時候抱孫。沒想到現年才23歲的高橋藍，早已預設好想結婚的年紀，讓網友笑喊「還有3年的機會可以努力！」。

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