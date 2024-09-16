張立東直搗台泰混血辣妹香閨！　湘綾爆乳戰袍揪洗澡「北鼻要進來嗎」

記者孟育民／台北報導

台泰混血美女「湘綾」在IG上擁有56萬粉絲，她現身張立東YouTube頻道《東東隆咚鏘》的招牌單元〈來去婆家〉，穿著居家睡衣入鏡，還配合張立東要求，換上性感戰袍，親手餵他享用國民非油炸零食「蝦味先」製作的創意料理，宛如皇帝般的享受令粉絲們直呼羨慕。

▲張立東直搗台泰混血美女「湘綾」閨房。（圖／好看娛樂提供）

湘綾在《東東隆咚鏘》中大方公開私密閨房，張立東看到她家中的奢華電競房、鋼琴，不停發出驚呼聲，大讚湘綾簡直是技能包滿點。湘綾還秀出之前拍攝的性感寫真集，更讓張立東為之瘋狂，當場暈船「一看入贅」。當然他沒放過自肥的機會，在參觀浴室時提議湘綾可以戴上洗臉髮帶，增加居家感甜蜜氛圍。湘綾從善如流，還配合地想出台詞「北鼻要進來洗澡嗎」，讓張立東臉上笑容沒停過。

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▲張立東被揪洗澡享受皇帝級待遇。（圖／好看娛樂提供）



內外兼具的湘綾還有丙級中餐證照，舉凡客家小炒、糖醋排骨、紅燒肉全都難不倒她。張立東當場出題考驗湘綾的廚藝，要求她必須使用國民非油炸零食「蝦味先」做出創意料理。本身有投資餐酒館湘綾立刻端出一道「馬鈴薯沙拉佐蝦味先」，完全沒被考倒。

不僅如此，因為被張立東搜出性感戰袍，湘綾最後換上戰袍，端出愛的料理，親手餵食請張立東品嚐。張立東一吃就驚呼「很適合」，不停稱讚蝦味先香酥脆的口感和沙拉超搭，完全是畫龍點睛。

▲▼張立東被餵食。（圖／好看娛樂提供）