丹妮婊姐「不吃狂運動」仍暴肥9公斤！　就醫才知原因傻眼：搞錯20年

記者劉宛欣／綜合報導

部落客出身的美妝網紅丹妮婊姐經常不吝分享各種保養技巧與心法，幽默直白的風格深受粉絲喜愛。她15日更新頻道影片，坦承自己前陣子經歷了生病後暴肥9公斤，即使吃很少，但體重卻微幅一直上升，直言「我內心世界大崩潰」。

▲丹妮婊姐坦言從去年起體重突然飆升。（圖／翻攝YouTube／丹妮婊姐星球）

婊姐在體重不斷上升後，開始尋求醫生幫助、心理諮商、看心理學書籍，並承認私下多次情緒崩潰大哭，變得不想面對鏡頭，害怕被發現變胖，由於她一直以來都對自己要求很高，最在意的就是皮膚與體重，所以非常難過：「在我內心造成極大痛苦，只是我平常不會在鏡頭前哭而已。」甚至開始怨恨自己身體，更拚了命的去運動想燃燒脂肪，沒想到卻反而更胖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丹妮婊姐共胖了9公斤。（圖／翻攝YouTube／丹妮婊姐星球）

在就醫後，婊姐才得知自己是新陳代謝受損（過度代謝適應），原因是她自從高中開始，就一直用挨餓、瘋狂運動來減肥，持續了20年的時間，無奈地說「身體被摧殘了20幾年後，在去年正式垮台」，透過抽血等精密檢查後，發現甲狀腺受損，除了服藥以外，還在醫師建議下吃含碘、硒的食物，但這些都是甲狀腺亢進不能吃的東西，她提醒大家必須經過醫師診斷才能執行。

▲丹妮婊姐就醫後，才知道自己新陳代謝受損。（圖／翻攝YouTube／丹妮婊姐星球）

婊姐指出長期挨餓導致身體誤判所需的代謝率，這就是她瘦不下來，還一直變胖的主因，她在醫師建議下採用「反向飲食法」，開始攝取以蛋白質為主的食物，讓身體在判斷一天只需要消耗800卡的異常狀態下，恢復到正常的1500至1800卡，重新修復新陳代謝功能，除了蛋白質以外，青菜、好的油脂也不可少。

由於使用挨餓方法減重20年，婊姐足足花了一年多身體才康復，除了飲食之外，也必須注意停止激烈運動、睡眠要充足，適當的紓壓，她坦言現代人紓壓很難，她也給了金句表示「認真做事，把結果放下」，凡事只要盡力就好，不需要太在意結果，最後最重要的是「快樂地吃」，不要把健康飲食與吃起來很痛苦畫上等號，也不要在偶爾放縱自己吃垃圾食物時有罪惡感，一個禮拜放縱自己一天，不管吃什麼都要吃得開心，並且無需過度在意體重計上的數字。