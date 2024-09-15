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瑀熙尪寵妻舉動甜曝默契！　她羨慕：別人老公不讓我失望

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年3月底宣布嫁給圈外男友，6月份驚喜公開懷孕的喜訊，平時用心經營頻道，會在社群記錄生活的她，今（15）日就發文分享與老公的小默契，貼文曝光後，不僅吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示：「別人的老公都不會讓我失望。」

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

▲瑀熙今年3月底宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙表示，當老公問她是否可以幫他預訂全新發表的iPhone 16時，她反問對方為何不自行訂購，後來才得知老公的意圖是在訂購手機的同時，也為瑀熙挑選她喜歡的顏色，因此特別要求對方可以使用他的信用卡。瑀熙以輕鬆的語氣透露，她其實已經提前購買兩支新手機，她與老公一人一支。顯示夫妻倆都已經為迎接新科技做好準備，也反映他們在生活中的小默契。

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▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

▲瑀熙分享與老公的默契。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

貼文曝光後，吸引許多網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「好恩愛」、「太幸福了」、「這就是雙向奔赴」、「別人的老公都不會讓我失望」。事實上，瑀熙在今年3月底驚喜公開婚訊的同時，大方透露老公是她一直以來交往的對象，希望大家能給他們空間，同時也表示，老公未來會出現在她的影片裡，讓大家能有更多時間慢慢認識他。

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