莊凱勛拍《無罪推定》內心掙扎　認：我覺得好困難

記者許逸群／台北報導

戲劇《無罪推定》面對人性的拉扯，以及不同立場的對立，引起不少網友們熱烈討論。莊凱勛表示：「我們的戲在講的大原則『無罪推定』，但是警察辦案的時候，他們抱持著是大膽的、假設你有做的最大假設。」他坦言：「我們都知道法庭上看的是證據，不是事實，所以這個東西我覺得好困難。」

▲因角色設定緣故，莊凱勛坦言拍攝過程中感到「內心十分掙扎」。（圖／公視提供）

日前播出的劇情中，蔡黃汝為了幫助焦曼婷被莊凱勛訓斥，莊凱勛認為老委員（楊烈飾）的支持十分重要，讓多年搭檔鍾承翰也看不下去。談到角色的建立，莊凱勛說：「如果在我自己身上，我一定是還沒有任何的水落石出之前，我是不會像戲裡角色這樣決然的。」

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▲蔡黃汝在劇中飾演律師「許雁青」。（圖／公視提供）

莊凱勛坦言拍攝時內心十分掙扎，也跟導演討論許久：「劇中角色是否是全然相信老委員的清白？」導演則安慰他：「我知道這就演員來講很容易過不去，但因為我們知道最後委員是清白的，所以你可能試著調整一下，去詮釋信任與懷疑的比例。」莊凱勛也認為：「也許這就是角色的人味，雖然不盡完美。」

劇中的暖男律師鍾承翰直指：「如果連身邊的人都幫不了，我們怎麼幫助那些陌生人呢？」鍾承翰分享在能力範圍之內都會向陌生人伸出援手，比如車禍、摩托車移不動、倒車等等，也會教導兒子：「如果別人有困難，盡我們的能力，能夠幫忙的都盡力幫忙。」

黃鐙輝也表示認同：「我覺得要齊家才能治國平天下，顧佛祖前當然要先顧肚子，先顧好身邊的人是對的。但有時候很多當下時刻，能幫的就盡量幫！」