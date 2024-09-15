AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優本鄉愛被踢爆當小三，與已婚遊戲實況主加藤純一美國約會被拍，男方13日合體妻子開直播解釋，強調與本鄉愛沒有發生肉體關係。而她15日凌晨透過影片道歉，並指男方曾說「快離婚了」，說出兩人私下交往的全部過程。

▲本鄉愛道歉，認了與已婚實況主加藤純一交往。（圖／翻攝自YouTube）

本鄉愛表示，2022年底認識加藤純一，由於男方已婚對於見面有所抗拒，但是如果是多數人的聚會就願意接受，隨後男方告知「快要離婚了」、「快要宣布離婚」，她因此覺得不算是婚外情，相信男方說的話而答應交往。兩人交往期間也曾分手，後來經歷家人離世，精神狀態不好，當時依賴了加藤純一，對於交往一事向大眾道歉。

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▲本鄉愛擁有高人氣，爆不倫戀情震驚大批粉絲。（圖／翻攝自X）

有關兩人美國約會看棒球賽被拍，自己完全沒有變裝。她解釋加藤純一的墨鏡不見了，便將自己的墨鏡借給對方戴，自己沒有任何偽裝。而她被質疑言行舉止有刻意暗示戀情，她表示自己並未都有看加藤純一直播，因此不知情，對於與男方交往一事造成有人受到傷害，令粉絲受到傷害等等，為此鄭重道歉，在近10分鐘影片中，她共3度鞠躬道歉，未來演藝活動是否繼續，目前尚未決定，之後再向大家報告。

▲本鄉愛鞠躬道歉，表示當時男方聲稱「快要宣布離婚」，因此答應交往。（圖／翻攝自YouTube）

加藤純一則緊急開直播，同時與妻子通電話，坦承自己向本鄉愛說謊要離婚，「想跟AV女優愛愛所以說謊要離婚了，只是想要愛愛」，改口認了與女方有肉體關係。目前他與妻子因吵架而分居中，但是沒有離婚，過去與本鄉愛去夏威夷、洛杉磯不倫旅行，並說自己不倫對象有2位女性。

▲加藤純一開直播回應本鄉愛道歉，坦承自己對本鄉愛說謊要離婚了，「因為想跟AV女優愛愛，對不起」。（圖／翻攝自X）

►本鄉愛道歉影片（影片連結請按此）