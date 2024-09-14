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敖犬手機顯示「老婆來電」不是她打的！　未婚妻還原狀況：他差點下跪

記者蔡宜芳／綜合報導

敖犬（莊濠全）在2022年認愛女友發發（FaFa），目前兩人已經論及婚嫁，也不時會分享交往趣事。發發近日在節目上，透露有次看到敖犬的手機顯示「老婆來電」，但對方卻不是自己，當時敖犬幾乎是快要下跪跟她道歉。

外送用▲▼敖犬手機顯示「老婆來電」不是未婚妻打的：他差點下跪。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲敖犬和發發已經交往兩年多。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

在《小姐不熙娣》12日於YouTube更新的節目中，發發提到，她剛和敖犬交往時，兩人一起去吃住家附近一間早餐店，「就像他說的，那個早餐店非常地好吃，然後老闆也跟他很熟，然後到這邊都沒有什麼問題。」然而，就在上車準備離開時，敖犬的手機突然響了，螢幕上顯示的名字是「老婆」並加上三顆愛心。

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▲▼敖犬手機顯示「老婆來電」不是未婚妻打的：他差點下跪。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲敖犬和發發已經準備好婚房，只差登記。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

發發說，敖犬當下立刻露出慌張的神情，開玩笑對她說：「我就人在旁邊，你有什麼事就跟我講啊，幹嘛打給我？」但是她確認自己並沒有打電話，於是便質問對方是誰。隨後，敖犬便道歉表示來電的是前女友，是自己疏忽沒有改到通訊錄的名字。

發發當下要敖犬接起電話，聽看看前女友想說什麼，這才知道，原來對方也常去那家早餐店，覺得相遇很尷尬，所以想要求敖犬別再去。而發發也認為，當下敖犬道歉的態度很好，不是故意的，所以選擇放男友一馬。

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