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這次衣服很牢！泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣男星泰民首度在台舉辦個人演唱會，14日在林口體育館準時開唱，共吸引6千名歌迷到場。他穿著一套黑色西裝外套帥氣現身，一連帶來3首歌〈DEJA VU〉、〈GUILTY〉、〈ADVICE〉，全場尖叫聲不斷，他秀出誠意不斷講中文，還心血來潮問：「還是我講英文比較好？」台下崩潰大喊「不行，講韓文」，互動超爆笑。

▲泰民14日林口開唱吸引6千粉絲。（圖／iME TW提供）

▲泰民14日林口開唱吸引6千粉絲。（圖／iME TW提供）

泰民繼7月在啤酒節登場後，他的上衣突然出現撕裂意外，精實胸膛、腹肌全部放送，台下瞬間陷入一陣瘋狂，相關影片瘋傳韓網。他相隔2個月再來台灣，這次衣服很牢固，唱到〈GUILTY〉時，他掀起上衣露出腹肌，連續兩次的福利，全場尖叫掀頂。

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▲▼泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋。（圖／iME TW提供）

▲泰民林口開唱誠意十足秀中文。（圖／iME TW提供）

演唱會上，泰民發揮誠意，用中文大喊「你好，台北好久不見，你想念我嗎，多嗎？我也非常非常想你」，呆萌問「你吃飯了嗎，今天我吃小籠包，很好吃」，眼看單字用完，他切換成英文與歌迷對話，還捉弄粉絲：「還是我講英文？喔I see！」但台下所有人崩潰回答「不行，講韓文」，發現韓文比較容易溝通，他好奇心作祟詢問「大家都聽得懂韓文嗎？怎麼學的啊」。

▲▼泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋。（圖／iME TW提供）

▲▼泰民熱舞全場氣氛超嗨。（圖／iME TW提供）

▲▼泰民林口開唱胖了　訪問腹肌：它害羞等下要吃火鍋。（圖／iME TW提供）

泰民中、英、韓3語切換，又講中文撩妹「你很漂亮，我是帥哥」，全場被他逗得很樂。談起歌曲〈GUILTY〉的應援，他表示「剛剛因為耳機關係，聽不太清楚大家的聲音」，於是台下重演一次應援，他自動安可掀衣，又是一陣尖叫。

泰民還展現四次元性格，他自爆變胖了，還突然拿起麥克風訪問腹肌，「它說『它很害羞，他說不行，等下要去吃火鍋』」，觀眾席一陣哀號，他又再次訪問腹肌「它說『下次會好好地展現給大家看』」，承諾下次來放送養眼福利。

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