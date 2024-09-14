蕭秉治罕見放閃5年網美女友！　親曝MP魔幻力量合體可能性

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在12月7日睽違10年重返小巨蛋開唱，也是他個人首場小巨蛋演唱會，今（14日）在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦小巨蛋限定簽票會，由於近日台北下起傾盆大雨，穩定交往五年的女友Tracy特別在簽票會前在他的咖啡杯上畫了「烏龜」祈求天晴，讓他感動甜讚女友貼心，活動開始後天氣也真的放晴。

▲ 蕭秉治今舉辦簽票會。（圖／記者李毓康攝）

蕭秉治還補充，女友現在也會為他準備清淡食物，幫他注意身材、健康管理。37歲的他目前還不急著結婚，「不著急，沒有規劃（求婚），目前狀態蠻好。」坦言沒有特別嚮往結婚、生小孩，若要求婚，個性低調的他也不會像鼓鼓一樣在演唱會上求婚。

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他當年與MP魔幻力量一起登上小巨蛋，如今單獨登台，蕭秉治坦言多少有點緊張，被問到會不會想邀MP魔幻力量合體？他表示：「大家都在忙各自的事情，我會問問。」而過去幾乎在師弟妹首登小巨蛋時都會現身的五月天阿信，據悉這回也有望到場。

▲ 蕭秉治今舉辦簽票會，唱片公司準備金蛋給他打破，象徵祝福攻上小巨蛋開唱。（圖／記者李毓康攝）

香堤大道廣場對於蕭秉治來說意義非凡，在他以個人身份回歸樂壇推出《凡人》專輯時，也曾在此舉辦新歌演唱會，當時湧進5千人塞爆現場，今開場蕭秉治率先帶來經典歌曲〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉，接著帶來千萬點擊次數的〈毒藥〉，以及破億神曲〈我還是愛著你〉，以及首唱新歌〈愛是痛苦的總和〉，讓簽唱會現場氣氛嗨爆。

演唱會倒數不到三個月，蕭秉治正如火如荼為演唱會練團，也展開為期三個月的體能訓練，希望增強體能和肺活量，以最好的狀況迎戰演唱會，他也透露目前已開始「禁慾」不酒、不炸、不辣，但他拒絕在演唱會上脫衣：「不會露胸肌，我不是走那個路線的。」