ASTRO產賀「想再和文彬一起跳舞」！　車銀優暖替弟弟慶祝分隊4周年

記者張筱涵／綜合報導

ASTRO成員產賀曾和文彬組成小分隊「MOONBIN & SANHA」，在迎來4周年的前一天，特別發出當初拍攝的側拍影片，傾訴著思念和近況，車銀優也特別發文祝賀。

▲MOONBIN & SANHA於2020年出道。（圖／翻攝自X）

產賀14日深夜發出和文彬共同拍攝〈WHO〉的側拍影片，並提到已經到了「MOONBIN & SANHA」出道4周年紀念日：「有很多粉絲送來祝賀喔！你也覺得很感謝吧？久違地看了和哥哥一起跳舞的影片，好想再一起跳舞，到現在都還覺得要一起站上舞台的，還有呀，我今天第一次在日本開了個人FANCON，你也有來看我做得好不好吧？很想你！恭喜唷～今天也渡過幸福的一天吧！」

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▲產賀慶祝並表達對文彬的思念。（圖／翻攝自Instagram）



不只如此，車銀優也上傳了之前去看「MOONBIN & SANHA」巡演《DIFFUSION》時所拍下的影片，祝賀「MOONBIN & SANHA」4周年的同時，也替產賀順利完成個人首場FANCON而開心。

▲車銀優也祝賀MOONBIN & SANHA 4周年。（圖／翻攝自Instagram）



另外，產賀在文彬妹妹秀雅9日迎來25歲生日（南韓年齡舊算法為26歲）時，代替文彬準備了海帶湯和蛋糕替對方慶生，兩人穿著休閒，一起享用了美味晚餐。

▲產賀替秀雅慶生。（圖／翻攝自Instagram）

