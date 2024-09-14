歐陽妮妮嫁張書豪3月宣布懷孕！　歐陽娜娜感動哭：我跟娣娣當阿姨了

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐陽妮妮在和張書豪交往5年，小倆口在今年6月底宣布結婚，女方事後被爆出疑似「先有後婚」，如今驚喜公開超音波照證實懷孕，喜訊曝光後引發各界討論。為此，歐陽妮妮的妹妹歐陽娜娜也在姊姊的貼文底下感動發聲，「我跟娣娣當阿姨了。」

▲歐陽妮妮宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

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歐陽妮妮今（14）日在社群公開自己即將迎接新生命的喜悅，同時也透露，自去年起，她與老公張書豪便開始考慮生寶寶。特別的是，她家中有多位家庭成員包括她的媽媽、老公以及已故外婆均屬龍，連她的父親也有「龍」字輩的名字，使得她覺得與龍這一生肖有著特別的緣分，「在龍尾巴的時候，我跟老張討論要不就試看看，很幸運，我們擁有了你，你是我人生中收過最棒的禮物！謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。」

▲歐陽娜娜留言祝福姊姊。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮感謝未出生的寶寶在「孵化」過程中並沒有給她帶來不適，反而讓她食慾大增、胖了不少，她稱呼這個小生命為「天使寶寶」。歐陽妮妮感動表示，每次產檢看到寶寶逐漸成長，聽到有力的心跳聲，都是她人生中最幸福的時刻。貼文曝光後，妹妹歐陽娜娜留言喊話姊姊：「嗚嗚，我跟didi（娣娣）當阿姨了。」並附上一個愛心及感動哭泣的表情符號。除此之外，藝人六月、吳姍儒、王子（邱勝翊）、魏如昀以及夏語心也都紛紛留言獻上祝福。