認識15年「才邀到他拍MV」　TRASH樂團：終於請得起了

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH推出睽違三年的新專輯《幸福的末班車》，同名新歌〈幸福的末班車〉MV首度請到團長頤原親弟弟林哲熹擔任主角，以一場「火車大富翁」真人秀節目為背景，TRASH走過15年，其中的心酸甜蜜，林哲熹全看在眼裡，他表示：「很開心可以一起搭上這班車，尤其他們現在已經是這個世代的當紅樂團！」TRASH也開玩笑說：「認識哲熹這麼多年，我們終於請得起他了！」

▲TRASH請到團長頤原的弟弟林哲熹出演〈幸福的末班車〉MV。（圖／華納提供）

TRASH表示：「彼此認識14要15年了，這件事對我們來說真的很有意義。」頤原也表示：「成軍15年以來經歷很多波折，私心希望親愛的弟弟可以一起上這班車。」林哲熹則笑說：「很感動努力了這麼久，終於有資格演TRASH的MV。」林哲熹接從學生時代就一路看著哥哥頤原跟阿夜、博文、魁剛為了樂團努力，「作為弟弟的我其實幫不上什麼忙，這次可以參與MV，是一種很難言喻的感動；加上之前在演唱會上看著後面播的MV，但裡面不是我，這次有種『終於了吧！』的感覺！」

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頤原與林哲熹雖然是親兄弟，卻從來沒看過彼此在工作時的狀態，頤原說：「這是我弟入行以來，我第一次看他工作；所以當看到他在演哭戲或情緒比較多的劇情的時候，我都是躲在門後看，因為怕自己會影響到他，但也很想看他認真的樣子，今天看到了很感動。」阿夜則說：「10年前跟哲熹一起在路邊擺過攤，當時我們就在隔壁，我因為要去廁所就請他幫忙顧，那時走遠時突然想回頭看一下，沒想到突然看見他開始一個人演獨角戲，當下覺得他也太認真，在生活中隨時都在練習。」

▲TRASH推出新專輯。（圖／華納提供）

林哲熹也說：「寫歌除外，今天看到TRASH私下工作的樣子也是第一次，特別感動的是看到有一群很成熟的團隊以及表演者，有一種熟悉又陌生的感覺，看到他們工作的狀態是真的會發光，很感動。」此外，TRASH也將舉辦高雄、台北、台中三場簽唱會，詳情請見華納音樂及TRASH官方社群。