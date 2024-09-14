季芹嗆：中看不中用、沒老二！　郭子乾「嘴砲」大尺度性愛

記者許逸群／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》除了深入探討性健康議題外，接下來將陸續展開各式情感問題的討論。季芹與郭子乾在劇中飾演一對雖然相愛，但時常被外界誘惑的夫妻，這是他們首度挑戰大尺度的性治療題材戲劇，兩人均表示已與家人「報備」！

▲郭子乾與季芹挑戰大尺度劇情。（圖／壹壹影業提供）

郭子乾分享：「我們的大尺度其實是以『嘴砲』為主，像是有一段台詞，是她笑我『中看不中用，沒老二』，我回她說『要不要我掏給你看看』，類似這種夫妻間的鬥嘴和情趣。」季芹笑說：「沒想到我老公一聽到戲裡老公是郭哥飾演，立刻就去睡覺了，完全不擔心。」

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郭子乾在劇中的角色熱衷觀看「色色」的照片與影片，甚至向性愛直播主「斗內」贊助，但意外被妻子季芹抓包。季芹於是以牙還牙，開始搜集各式猛男照，更邀請閨蜜Ella陳嘉樺一起嘗試「情慾按摩」。這些行為讓夫妻倆感情出現巨大裂縫，因此找上性治療師楊謹華諮商。

▲郭子乾與季芹在劇中飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

季芹表示，劇本的題材非常新穎，涉及許多她成長過程中沒有接觸過的思維，像是情慾按摩，在參演前根本不知道有這樣的服務。她透露，為了深入小姐角色對性愛的觀念和邏輯，花了不少時間跟導演討論，讓她感覺很像參與了不同的人生體驗，覺得非常有趣。

季芹與郭子乾也分享，過去他們不會跟不熟的朋友討論性愛，會覺得有點尷尬，然而在劇組中，這種討論變得十分自然，完全沒有尷尬的感覺。季芹表示：「性愛本來就是很正面、很健康的事情，《今夜一起為愛鼓掌》就是想傳達這樣的觀念，不需要遮遮掩掩。」

季芹與郭子乾私下是多年好友，飾演夫妻的角色對他們來說就像喝水一樣自然，兩人笑說：「以前我們大多是演情侶，這是第一次獲得名份，結成夫妻。」