ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

季芹嗆：中看不中用、沒老二！　郭子乾「嘴砲」大尺度性愛

記者許逸群／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》除了深入探討性健康議題外，接下來將陸續展開各式情感問題的討論。季芹與郭子乾在劇中飾演一對雖然相愛，但時常被外界誘惑的夫妻，這是他們首度挑戰大尺度的性治療題材戲劇，兩人均表示已與家人「報備」！

▲影集《今夜一起為愛鼓掌》劇照。（圖／壹壹影業提供）

▲郭子乾與季芹挑戰大尺度劇情。（圖／壹壹影業提供）

郭子乾分享：「我們的大尺度其實是以『嘴砲』為主，像是有一段台詞，是她笑我『中看不中用，沒老二』，我回她說『要不要我掏給你看看』，類似這種夫妻間的鬥嘴和情趣。」季芹笑說：「沒想到我老公一聽到戲裡老公是郭哥飾演，立刻就去睡覺了，完全不擔心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭子乾在劇中的角色熱衷觀看「色色」的照片與影片，甚至向性愛直播主「斗內」贊助，但意外被妻子季芹抓包。季芹於是以牙還牙，開始搜集各式猛男照，更邀請閨蜜Ella陳嘉樺一起嘗試「情慾按摩」。這些行為讓夫妻倆感情出現巨大裂縫，因此找上性治療師楊謹華諮商。

▲影集《今夜一起為愛鼓掌》劇照。（圖／壹壹影業提供）

▲郭子乾與季芹在劇中飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

季芹表示，劇本的題材非常新穎，涉及許多她成長過程中沒有接觸過的思維，像是情慾按摩，在參演前根本不知道有這樣的服務。她透露，為了深入小姐角色對性愛的觀念和邏輯，花了不少時間跟導演討論，讓她感覺很像參與了不同的人生體驗，覺得非常有趣。

季芹與郭子乾也分享，過去他們不會跟不熟的朋友討論性愛，會覺得有點尷尬，然而在劇組中，這種討論變得十分自然，完全沒有尷尬的感覺。季芹表示：「性愛本來就是很正面、很健康的事情，《今夜一起為愛鼓掌》就是想傳達這樣的觀念，不需要遮遮掩掩。」

季芹與郭子乾私下是多年好友，飾演夫妻的角色對他們來說就像喝水一樣自然，兩人笑說：「以前我們大多是演情侶，這是第一次獲得名份，結成夫妻。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

推薦閱讀

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

韓啦啦隊正妹「跳一半胸墊滑落」！4顆球全現形　尷尬畫面PO網瘋傳

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

小楊嫂現身力挺！正妹助手「極大精神傷害」　衰捲小楊哥風波

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

季芹, 郭子乾, 今夜一起為愛鼓掌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 爆《同學來了》要求點名劉伊心「轉台王」！男星全說了 製作單位急道歉
  2. 表態支持NewJeans？BTS柾國突發文「藝人沒有罪」　韓網熱議
  3. 陶喆暌違10年小巨蛋開唱「萬張門票瞬殺」！　鬆口加場可能性
  4. 「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂 釣出本尊回應了！
  5. 張艾嘉《女兒的女兒》首映催淚　劉奕兒「一靠近她就爆哭」
  6. 日本人氣男團「一日戀人」愛上大15歲人妻　安達祐實姨母笑心動了
  7. 周湯豪小巨蛋演唱會票房開紅盤　卻自揭「有人群恐懼症」
  8. 賈斯汀認了酒駕！公開現身謝罪：就算只喝1杯也不能開車　判決出爐
  9. 吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲
  10. 認識15年「才邀到他拍MV」　TRASH樂團：終於請得起了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366