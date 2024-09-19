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小孟老師／9月19日星座運勢　為天蠍點首〈追追追〉！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：運用團體創意
感情：感情投其所好
財運：意外獲得商機
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：射手

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雙子座

工作：逐漸消散陰霾
感情：嘗試瞭解對方
財運：明智購買商品
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

天秤座

工作：積極參與培訓
感情：兩人漸漸曖昧
財運：善於把握好運
幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：共同克服困難
感情：單身者桃花多
財運：踏實努力工作
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：獅子

金牛座

工作：迎接每天好運
感情：感情溫度昇華
財運：獲得意外收益
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍

處女座

工作：協助突破瓶頸
感情：兩人甜美相愛
財運：創意創造財富
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：持續努力事業
感情：充滿戀愛氛圍
財運：善於發掘機會
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤

天蠍座

工作：提升專業能力
感情：主動接近異性
財運：持之以恆工作
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子

雙魚座

工作：克服挑戰阻礙
感情：打扮亮眼型象
財運：積極抓住商機
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：自信迎接挑戰
感情：保持理智付出
財運：投資贏得彩券
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：處女

獅子座

工作：擔任團隊領導
感情：精心設計禮物
財運：工作獲得好運
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚

射手座

工作：工作同事合作
感情：戀愛會有進展
財運：主動參與投資
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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