《小丑2》取名「雙重瘋狂」原因曝　導演親解真實醫學術語

記者許逸群／台北報導

由導演陶德菲利普斯執導、瓦昆菲尼克斯主演的《小丑》反映社會時事，在2019年時成功引起全球觀眾的共鳴與票房上的成功，而《小丑：雙重瘋狂》則進一步深入亞瑟（瓦昆菲尼克斯 飾演）和他的雙重身分小丑之間的掙扎與拉扯，以及在遇到莉（女神卡卡 飾演）之後心境上的轉變，展現真實自我。

▲▼瓦昆菲尼克斯與女神卡卡主演《小丑：雙重瘋狂》。（圖／華納兄弟提供）

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導演陶德菲利普斯說：「亞瑟在第一部《小丑》中說『只有我這麼覺得，還是這世界變得更瘋狂』，而觀眾在看的時候也會想說『你是對的，不只有你這麼覺得』，而在這部電影中，這個世界需要的是愛。」

導演陶德菲利普斯也進一步拆解片名含意，英文片名中「Folieà Deux」（中文片名：雙重瘋狂）是實際存在的醫學術語「共生性妄想症」，簡單來說是一種共享瘋狂的概念。在《小丑：雙重瘋狂》中，也存有許多不同的解讀方式，可以說是亞瑟和莉兩人之間共同分享的瘋狂狀態。

瓦昆菲尼克斯表示說：「導演陶德菲利普斯不會逃避令人不安的事實，我們都覺得可以繼續探索這個角色，導演陶德菲利普斯也希望呈現觀眾通常不會看到的即興和粗糙風格。每次有什麼突然充滿生命力，那是一種非常特別的感覺。」 女神卡卡也認為這部電影將莉和亞瑟帶到另一個層次，並形容他們之間是「當颶風遇上龍捲風」。

▲台北美麗華百樂園打造《小丑：雙重瘋狂》「狂舞階梯」。（圖／華納兄弟提供）