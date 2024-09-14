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《嗨！營業中》入圍金鐘　莎莎、吳映潔哭了　宋米秦現身

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》第三季，在第59屆金鐘獎公布入圍名單傳來喜訊「益智及實境節目主持人獎」姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，在公布名單時製作單位也開直播第一時間讓正在錄影的夥伴們分享得獎感言。莎莎分享有種想哭的感覺，感謝辛苦的工作人員，每個都跟流浪漢一樣累到披頭散髮，隨即又擔心最近胖了2-3公斤瘦不下來，之後參加金鐘獎典禮必須要減肥。

▲在韓國出外景也是辛苦。（圖／好看娛樂）

▲在韓國出外景也是辛苦。（圖／好看娛樂）
姚元浩連忙請教在一旁曾經是三金得主的乱彈阿翔經驗分享，他笑說：「不用準備，如果得獎的話會很意外，因為上台領獎時亂講話，會很好笑。」 郭泓志被虧來到《嗨！營業中》空降隊長就入圍真的是福星，他連忙感性說：「感謝大家，這裡真的很像大家庭可以做自己。」莎莎在旁補充說：「真的！你在車裡頭放屁，大家都能包容。」

▲在韓國出外景也是辛苦。（圖／好看娛樂）

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▲宋米秦（中）現身。（圖／好看娛樂）
接著Call out 給吳映潔和浩子，現場分享喜悅的心情，吳映潔說：「得知時有掉一滴淚。」浩子則語出驚人說：「要感謝雞蛋，自己靠煎蛋入圍（指自己在節目中不斷地煎蛋）因此有「玉子燒達人」的稱號，更預告自己出席金鐘獎的造型要走樹懶風格，（在節目中浩子和張立東因為動作慢被稱為樹懶兄弟）與夥伴們相約一起盛裝出席金鐘獎。

▲在韓國出外景也是辛苦。（圖／好看娛樂）

▲入圍金鐘大家都很激動。（圖／好看娛樂）
《嗨！營業中》全新第四季，播出後收視再創高峰，全體收視&有效收視創下綜藝類雙料冠軍。本週將播出全新第五集「速度與數量考驗韓國篇」，夥伴們接下樂天樂園300位員工製作餐點的大型任務，夥伴們面對人潮一直湧進來，出菜出不完考驗，主廚姚元浩忍不住說：「我很怕別人會覺得，你們這群人到底有沒有辦法做給這些員工吃啊！」


本次邀來韓國在地小幫手宋米秦，一起加入製作300人餐點，姚元浩坦言：「有一個非常大的任務，就是在樂天樂園煮飯給員工們吃。」而夥伴們在廚房分工合作，莎莎卻因地板濕滑險象環生，數度滑倒差點釀成意外。

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莎莎, 吳映潔, 宋米秦

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