網問「有人跟阿本啪啪過嗎」！　釣出本尊爆笑回應：我沒有很柔嫩

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，平時用心經營社群，也不吝嗇與粉絲分享生活，今（13）日他就在Threads上轉發一篇Dcard貼文，內容是有網友發問有沒有人與他發生過性行為，同時也好奇阿本的膚況是否粉嫩。為此，阿本大方回應網友疑問，同時也表示：「真的好好笑，我身體倒是沒有特別粉耶！沒有很柔嫩。」

▲阿本會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）



透過阿本轉發的貼文截圖可見到，有網友在Dcard以「有人跟阿本那個過嗎？」為題發文，對於這樣的問題，阿本幽默表示，認為這種事應該直接問他本人最確，並笑說文章底下的第一個留言讓他直接笑了出來。面對網友的好奇，阿本大方分享，自己身體並沒有「特別粉」這種傳聞，同時也透露，自己四肢有很多傷疤，並不是想像中的柔嫩。

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▲阿本分享網友在Dcard的貼文。（圖／翻攝自Threads／aben6011）

緊接著，阿本解釋，這些傷疤多數來自於綜藝節目中的冒險，像是參加《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》時，經常在戶外奔波，導致身上累積許多新傷痕。幽默的回應不僅逗樂許多網友，也讓外界更加了解他在鏡頭後的真實生活。為此，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言虧他「怎麼回答這個啦」、「這種問題怎麼這麼認真回答」。