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祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材

記者葉文正／台北報導

國民女友祈錦鈅去年升格為人母，在產後火速復工，並特別遠赴中國大陸拍攝寫真書《不祈而遇》，身材比產前更為火辣。這本寫真書是由知名攝影師莉奈兼經紀人操刀，莉奈月初才與林襄發行日台寫真書破萬本，不到一週再和旗下藝人祈錦鈅出版《不祈而遇》。

▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

祈錦鈅透露，這本寫真書是以「邊走邊拍」的形式進行拍攝，透過鏡頭記錄她在不同場景的自然狀態與心靈流動，與書名提到的「不刻意尋求，與生命中的美好事物相遇的感動」不謀而合。攝影師莉奈更是她多年好友，書中每一張照片都補捉到她生活的瞬間，展示她真實、純粹的一面。

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▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

▲寫真邊走邊拍。（圖／莉奈文創提供）

書中有一套造型尤為特別，祈錦鈅身穿綠色古裝入鏡，搭配上淡雅妝容與古色古香的建築，仿佛穿越了數千年的時光景色，在鏡頭下展現了大家閨秀又帶點靈動可愛的氣質。

▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

▲祈錦鈅身材越來越好。（圖／莉奈文創提供）

另一套單穿罩衫大方展露身材，讓側乳若隱若現，完全看不出已是人母。祈錦鈅表示：「為了這本寫真書很認真進行飲控，非常確定身材體態比過往都好，希望粉絲們會喜歡這次的作品呈現。」

▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

▲嘗試古裝的靜謐感。（圖／莉奈文創提供）

這本寫真書不僅展示祈錦鈅的多元風貌，也是一場視覺與心靈的盛宴，帶領讀者一起探索那些無需祈求，卻悄然降臨的美好。台版寫真已在數位平台上架，日版也預計於10/4正式上線。

▲祈錦鈅推出全新寫真。（圖／莉奈文創提供）

▲祈錦鈅寫真也會在日本推出。（圖／莉奈文創提供）

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祈錦鈅, 寫真

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