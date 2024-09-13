薔薔遊希臘「3萬空拍機飛不見」！　又進警局曝無奈：我們很可憐

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，以直率敢言的風格圈粉不少人，近年她跨足YouTube，不吝嗇與粉絲分享生活，更經常出國拍攝風格大片。不過日前她到希臘拍片時，團隊夥伴Song的生日禮物「空拍機」卻意外搞丟，讓他們不得不尋求當地警方協助，不過最後仍未找回。為此，薔薔無奈表示：「空拍機直接不見，新買8天而已，3萬多台幣，我們很可憐。」

▲薔薔日前到希臘拍片。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔今年5月底在希臘旅遊時，與攝影師Song一起操作空拍機拍攝聖托里尼美景，沒想到卻遭遇空拍機失聯的插曲，這次事件讓她感到既無奈又沮喪。薔薔在頻道上新發布的影片中，詳細分享尋找空拍機的過程，透露空拍機在拍攝途中突然失去連接，最終無法找回，成為Song「短暫的生日禮物」。事件發生後，她與Song隨即展開尋找行動，甚至向當地居民以及警方尋求協助。

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▲薔薔在希臘尋找遺失的空拍機。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔描述，當時空拍機突然斷訊，無法透過手機控制。她與Song立即展開搜尋，並試圖透過空拍機最後顯示的定位去尋找，然而在找尋過程中，仍無法確定空拍機的具體位置。Song還詢問當地居民，後來得到線索表示，空拍機可能被一名善心人士撿到並送至警察局，這讓薔薔一度燃起了希望。然而，當他們到達警察局時，警方卻表示沒有收到任何相關的物品，這讓她感到相當失落。

▲薔薔尋求希臘警方協助尋找遺失的空拍機。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

最後，薔薔無奈表示，這架只使用8天的新空拍機最終還是沒有找回，損失約3萬多台幣。她在影片最後不禁感嘆，「結果就這樣離開聖托里尼了，短暫的生日禮物就這樣有去無回。」事實上，薔薔日前到西班牙拍片逛ZARA時，才不幸遇上扒手偷走自己價值27萬的財務，當時她進警局報案更被告知，要找回包包恐怕很難，因為這種情況在當地經常發生，讓她事後直接崩潰痛哭。

▲薔薔最後沒有找回空拍機。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）