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被要求拍裸戲！陳淑芳拉導演進小房間　「直接脫了」林正盛讚：還很美好

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后陳淑芳13日先前傳出心臟驟停，醫生希望她多休息，不要再熬夜拍戲，推掉不少工作。陳淑芳13日出席世界民族電影節記者會，和《春花夢露》導演林正盛再次相遇，林正盛更爆料，當時本來想拍一場陳淑芳的裸露戲，但對方的身體「還很美好」，拍不出破敗的感覺。

▲陳淑芳、林正盛、鍾家駿、林亭莉出席「2024世界民族電影節」。（圖／海鵬提供）

▲陳淑芳和「影展大使」鍾家駿、林亭莉出席「2024世界民族電影節」。（圖／海鵬提供）

陳淑芳被問起身體狀況，她笑說：「都很好呀！我現在都是9點到9點半一定會睡著，早上6點起床。」早睡早起的生活已經維持一年，也因此推掉了很多長壽劇：「醫生說多休息，不要拍太累的戲，年紀有了說真的要好好保養，但我很貪心戲很多想要拍。」

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她保養得宜，每天吃五種水果、地瓜和堅果飲，看不出已經85歲。被問到是否期待有「黃昏之戀」？陳淑芳大喊說：「怎麼可能啦！我還是把重心放在工作，多接點代言，錢夠用就好，剩下的拿來回饋社會做公益。」

▲陳淑芳、林正盛、鍾家駿、林亭莉出席「2024世界民族電影節」。（圖／海鵬提供）

▲陳淑芳和導演林正盛曾合作《春花夢露》。（圖／海鵬提供）

曾獲選坎城影展、代表臺灣角逐奧斯卡的《天馬茶房》數位修復版。而導演林正盛也來到現場受訪，聊到了與陳淑芳首次合作是在電影《春花夢露》，那時陳淑芳要飾演臥病在床的老婦，本來拍一場孫女幫她擦澡，病態而破敗的感覺，「那時候她已經60幾歲，她把我拉到後面去，然後露出乳溝給我看，還很美好，沒有破敗感，所以刪掉了。」

最後，因2021年原本音樂鬼才鄭進一預計將自己的名曲《家後》拍成電影，並邀請陳淑芳主演，陳淑芳今被問到江蕙近期戰勝病魔，準備復出國慶晚會演出，陳淑芳也樂見其成的直說：「應該的！應該的！」更直言：「不工作就老了。」

▲陳淑芳、林正盛、鍾家駿、林亭莉出席「2024世界民族電影節」。（圖／海鵬提供）

▲「2024世界民族電影節」開幕。（圖／海鵬提供）

同時她也透露當初會婉拒演出同名電影，原因是因為家人不希望她接拍鬼片：「《家後》是部鬼片，頭七後回來的故事，我後來沒有拍，那陣子有很多鬼片，家人怕我太投入回不來，很想拍但我不敢！」至於中秋節會和家人一起度過嗎？陳淑芳笑說：「都會一起度過，戲裡面和真正的兒子都一起！」

 

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陳淑芳, 林正盛, 民族影展

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