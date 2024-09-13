直擊／赴韓當練習生竟接連撞鬼！　他突崩潰大哭內幕曝光

記者蔡琛儀／首爾報導

天空娛樂砸重金打造的男團選秀節目《SCOOL》即將在9月28日正式播出，42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓，42人分住八人房展開生活，其中身材被公認是最好的美祥，竟在培訓過程中撞鬼，連同房室友都被他嚇到，還有選手看得到鬼，直言美祥真的有被跟。

▲美祥（前排中）在受訓期間撞鬼。（圖／天空娛樂提供）

美祥說，有一次在公司要拍東西，他一坐下就頭暈，突然開始無法控制的哭泣，旁人連忙扶著他，「陳麒文還說那時覺得我一直在瞪他，但我根本沒印象！」結果另一名韓籍選手裵宇率說，看到有個女生在美祥身上；室友柏佑也說，某天下午美祥因覺得不舒服躺在床上休息，他突然聽到美祥自言自語，感覺好像想把什麼東西趕走，之後又突然驚醒，問他有沒有聽到自己在說話。

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美祥解釋：「前面是我試著想要對話，因為我覺得發生太多次，想找方法解決，後來我睡著它真的來我夢裡，我還說你要跟我講中文，它就出現在我面前，我以為是室友想摸一下，才發現它不是人，我想叫但身體被壓住，剛好有個室友家裡有信宗教，他突然叫我一下我就醒了，隔天宇率就說好像我身上又多一個人。」宇率說美祥只要很累的時候，他就會看到他身上有人，後來美祥媽媽給了他一個八卦玉珮防身，就較少出現撞鬼情況。

▲《SCOOL》42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓。（圖／天空娛樂提供）