2NE1合體巡演「明年確定唱進台北」！日期曝光　粉絲暴動

記者張筱涵/綜合報導

南韓經典女團2NE1出道15年之際合體,召開巡迴演唱會,今(13日)驚喜宣布場次,其中包含台北場!

▲2NE1宣布巡演場次。(圖/翻攝自X/ygent_official)

2NE1最後一場演唱會是相隔10年宣布再次重聚,且將召開《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》世界巡迴演唱會,10月4、5、6日的首爾站作為起點開跑,接著到馬尼拉(2024年11月16日)、雅加達(2024年11月23日)、香港(2024年12月8日)和新加坡(2024年12月21日),最後是台北場,確定於2025年2月8日舉行。

理想國也在今天午間發出巡演時間圖的海報,並宣布「傳奇女團2NE1,霸氣回歸,台北站確定!」留言區可見不到一個小時已經湧進破百則留言,每位粉絲都誠心盼望著能夠圓夢一睹女王們的舞台表演。

2NE1是由CL(李彩麟)、BOM(朴春)、DARA(朴산다라)和Minzy(孔旻智)共4人組成,2009年5月17日以〈Fire〉出道隨即引起旋風,傳唱度超高,在競爭激烈的南韓歌謠界殺出一片屬於自己的天下,後續再推〈I AM THE BEST〉、〈 MISSING YOU 〉、〈 I DON'T CARE〉和〈Falling in Love〉等曲都創下好成績,原本在出道7年之際突然宣布解散時,令外界感到無比可惜,如今有機會再見女王們,叫人期待。