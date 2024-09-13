2NE1合體巡演「明年確定唱進台北」！日期曝光　粉絲暴動

記者張筱涵／綜合報導

南韓經典女團2NE1出道15年之際合體，召開巡迴演唱會，今（13日）驚喜宣布場次，其中包含台北場！

▲2NE1宣布巡演場次。（圖／翻攝自X／ygent_official）

2NE1最後一場演唱會是相隔10年宣布再次重聚，且將召開《WELCOME BACK GLOBAL TOUR》世界巡迴演唱會，10月4、5、6日的首爾站作為起點開跑，接著到馬尼拉（2024年11月16日）、雅加達（2024年11月23日）、香港（2024年12月8日）和新加坡（2024年12月21日），最後是台北場，確定於2025年2月8日舉行。

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理想國也在今天午間發出巡演時間圖的海報，並宣布「傳奇女團2NE1，霸氣回歸，台北站確定！」留言區可見不到一個小時已經湧進破百則留言，每位粉絲都誠心盼望著能夠圓夢一睹女王們的舞台表演。

2NE1是由CL（李彩麟）、BOM（朴春）、DARA（朴산다라）和Minzy（孔旻智）共4人組成，2009年5月17日以〈Fire〉出道隨即引起旋風，傳唱度超高，在競爭激烈的南韓歌謠界殺出一片屬於自己的天下，後續再推〈I AM THE BEST〉、〈 MISSING YOU 〉、〈 I DON'T CARE〉和〈Falling in Love〉等曲都創下好成績，原本在出道7年之際突然宣布解散時，令外界感到無比可惜，如今有機會再見女王們，叫人期待。