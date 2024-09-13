瑀熙9月孕肚超大被疑懷雙胞胎！卸貨倒數「體重增16KG」產檢吐1擔憂

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber瑀熙在6月驚喜宣布懷孕後，時常分享懷孕生活點滴。懷孕37週的她挺著超大巨肚拍片，每天出門都會被問「是不是懷雙胞胎？」令她拍片澄清：「真的只有一隻啦！」

▲瑀熙37週孕肚超大。（圖／翻攝自IG）

瑀熙在鏡子前自拍孕肚，不時溫柔摸著腹中寶寶「小布」。她目前已經胖了16公斤，37週孕肚非常大，最近每個看到她的人都會說「妳的肚子真的好大哦」，甚至被「是不是雙胞胎」，她拍片強調「她真的不是啦，小布只是比較大隻而已」，在老公陪伴下產檢，醫生觀察腹中的寶寶應該有2700克，她表示不能再吃胖，「37週就超過3000的話，足月的話可能會超過4000克，我怕我會生不出來」。

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▲瑀熙出門常被問是不是懷雙胞胎。（圖／翻攝自IG）

▲瑀熙拍片澄清真的只有懷一個。（圖／翻攝自IG）

有網友提醒「37週就算足月了哦」，瑀熙回答「希望養到39週左右」。還有網友目測「真的會超過3000克的感覺」，瑀熙說「3200到3500左右應該還可以……」。粉絲紛紛說期待見到小布，瑀熙回應「我也是，但還是希望到38週之後」

▲瑀熙懷孕體重增16KG，擔心寶寶足月若體重達4000克會生不出來。（圖／翻攝自IG）

產檢時，醫師告訴瑀熙雖然挺著大肚，其實還有腰身，推測瑀熙應該是圓身，所以孕肚看起來會比較大，扁身身材的女性會比較看不出孕肚。