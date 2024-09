吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

記者陳芊秀/綜合報導

藝人吳姍儒(Sandy)於8日報喜生下第二胎寶寶「蒔五」,13日凌晨發文分享整個生產過程的心路歷程。她透露這次生二寶大概花3分鐘就生出來,生產前還一一打點家裡與大兒子初一,甚至做好妝髮再出發。

▲吳姍儒二胎生下女兒。(圖/翻攝自IG)

吳姍儒有過一次生產經歷,因此希望生二寶「比照辦理」,卻發現「沒有任何一場生命的開幕秀是可以比照辦理的」。她去醫院前白天還在逛街吃飯,伴隨著身體奇特的酸楚,各種臨時聯繫協商,確保兒子初一有人照顧,一邊陣痛一邊打點家裡,把待產包準備好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出發醫院前,吳姍儒撥了兩通電話,請「妝髮小精靈」趕來為她做妝髮,家人覺得很誇張,到底是去生小孩還是走秀?,她則說「生產本身就是一件狼狽到極點的事情,允許狀況下,我絕對不要讓自己狼狽地經歷這一切。」除了妝髮比照辦理,老公王先生照樣浪漫帶了一束花趕回家,兩人出發前還在家裡拍合照,這時她仍在陣痛階段。

▲吳姍儒一邊陣痛一邊打點家裡準備出發,老公浪漫帶花趕回家,出發前她先做好妝髮。(圖/翻攝自臉書/Sandy吳姍儒)

對於整個生產過程,吳姍儒形容自己在經歷陣痛的時候,仍然保持輕鬆和愉快的心情,甚至「好幾度笑到肚子痛」。她在眾人陪伴下,順利自然產下蒔五寶寶,只花了約3分鐘完成生產過程,比起第一胎10分鐘更進階。她看著自己的生產影片,「我確定沒人看得出來我正在用力自然產,我幾乎沒有任何表情、沒有鬼哭神嚎、沒有青筋暴露,就是既平靜又安穩地自然產下蒔五寶寶」,當疼痛到不行的時候,滿腦子都在跟自己說,「我很棒,我很棒,我很棒」,即便產後滿身各種疼痛難耐,痛到爆哭的時候,滿臉眼淚大聲說「我很棒,我很棒」,在丈夫的鼓勵下,順利完成這一個重要時刻。她也強調,每一次的生命旅程都是全新的體驗,不可能「比照辦理」。



【吳姍儒臉書全文】

比照辦理

當你以為一切都可以比照辦理,實在不然,

當你因為有經驗了,略知一二卻感覺深諳其實,

生產的體感過於獨特、隱私、個人,

讓身心靈都充滿汲取經驗產生新靈感⋯

卻發現,沒有任何一場生命的開幕秀是可以比照辦理的。

這第二胎整體過程實在非常不同,

完全自然、完全零介入、完全順應身體反應。

蒔五的生命祝福是:像植物一樣有自己的時間,

這女孩真的完全有她自己的時間。

去醫院前白天我還在逛街吃飯,伴隨身體奇特的酸楚,

各種臨時聯繫安排協商(居然還有協商)

確保初一有人好好照護,邊陣痛邊把家裡最後打點好,

帶著宮縮的身體極快速把待產包預備好,

盤點了一下冰箱的食材,確認植栽們的方位光線與水,

簡單用了晚餐,坐在舒緩瑜伽球上吃完餐點,

陪初一再玩一會兒,在地上瑜珈墊持續伸展緩解陣痛的壓力。

在最後要出發醫院前撥了兩通電話,

我的妝髮小精靈就飛也似地趕過來了,

沒錯,我有簡單綁好辮子,上好氣色的妝才出發。

家人說我很誇張到底是去生小孩還是走秀?

我說生產本身就是一件狼狽到極點的事情,

允許狀況下,我絕對不要讓自己狼狽地經歷這一切。

所以,妝髮比照辦理。

王先生依然浪漫地帶了束花從工作趕回家,

他說這次一樣希望可以給我些鼓勵跟勇氣。

啊,這部分也比照辦理了。

不一樣的是初一在旁邊哇啦哇啦吵著要拿花,

最後只好等他睡了我們才趕緊拍下這幾張照片。

噢別忘了,這全程我都在陣痛

打了電話給柔和喔膩,她倆是陪產小精靈

待產陣痛上針所有過程,有她們真好;

不但緩和氣氛還莫名其妙帶來超多ㄎㄧㄤ到不行的笑料。

好幾度笑到肚子痛,痛到我臉又揪起來,雙手巴著牆壁悶哼,

還好我深愛的助產士特別點明:

媽媽心情輕鬆開心對產程是非常有幫助的!

滿心感謝,

最終我只花了大概三分鐘就把蒔五生出來了。

Push三次,比初一的十分鐘還要更進階

除了健康平安之外,

我熱愛一切平靜又溫柔的生產過程啊啊啊!

回頭看柔幫我拍的生產影片,

我確定沒人看得出來我正在用力自然產

我幾乎沒有任何表情、沒有鬼哭神嚎、沒有青筋暴露⋯

就是既平靜又安穩地自然產下蒔五寶寶。

專注呼吸、用對力氣、穩定自己,that’s all I did.

這把可愛的小花花應該是有給我不少勇氣和鼓勵,

我記得疼痛到不行的時候,滿腦子都在跟自己說,

「我很棒 我很棒 我很棒」

即便產後滿身各種疼痛難耐,痛到爆哭的時候,

我還是滿臉眼淚地大聲說「我很棒 我很棒」

「對,妳真的很棒。」王先生附和著稱讚我

生命可以按圖索驥但很難比照辦理,

每一段都是新的開始、新的體驗

Get ready! The older we get the more we see.

今天要聽:Older by Sasha Alex Sloan