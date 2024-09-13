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吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳姍儒（Sandy）於8日報喜生下第二胎寶寶「蒔五」，13日凌晨發文分享整個生產過程的心路歷程。她透露這次生二寶大概花3分鐘就生出來，生產前還一一打點家裡與大兒子初一，甚至做好妝髮再出發。

▲▼吳姍儒生下女兒。（圖／翻攝自ig）

▲吳姍儒二胎生下女兒。（圖／翻攝自IG）

吳姍儒有過一次生產經歷，因此希望生二寶「比照辦理」，卻發現「沒有任何一場生命的開幕秀是可以比照辦理的」。她去醫院前白天還在逛街吃飯，伴隨著身體奇特的酸楚，各種臨時聯繫協商，確保兒子初一有人照顧，一邊陣痛一邊打點家裡，把待產包準備好。

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出發醫院前，吳姍儒撥了兩通電話，請「妝髮小精靈」趕來為她做妝髮，家人覺得很誇張，到底是去生小孩還是走秀？，她則說「生產本身就是一件狼狽到極點的事情，允許狀況下，我絕對不要讓自己狼狽地經歷這一切。」除了妝髮比照辦理，老公王先生照樣浪漫帶了一束花趕回家，兩人出發前還在家裡拍合照，這時她仍在陣痛階段。

▲▼吳姍儒分享自己出發生二寶的過程。（圖／翻攝自臉書／Sandy吳姍儒）

▲▼吳姍儒分享自己出發生二寶的過程。（圖／翻攝自臉書／Sandy吳姍儒）

▲吳姍儒一邊陣痛一邊打點家裡準備出發，老公浪漫帶花趕回家，出發前她先做好妝髮。（圖／翻攝自臉書／Sandy吳姍儒）

對於整個生產過程，吳姍儒形容自己在經歷陣痛的時候，仍然保持輕鬆和愉快的心情，甚至「好幾度笑到肚子痛」。她在眾人陪伴下，順利自然產下蒔五寶寶，只花了約3分鐘完成生產過程，比起第一胎10分鐘更進階。她看著自己的生產影片，「我確定沒人看得出來我正在用力自然產，我幾乎沒有任何表情、沒有鬼哭神嚎、沒有青筋暴露，就是既平靜又安穩地自然產下蒔五寶寶」，當疼痛到不行的時候，滿腦子都在跟自己說，「我很棒，我很棒，我很棒」，即便產後滿身各種疼痛難耐，痛到爆哭的時候，滿臉眼淚大聲說「我很棒，我很棒」，在丈夫的鼓勵下，順利完成這一個重要時刻。她也強調，每一次的生命旅程都是全新的體驗，不可能「比照辦理」。


【吳姍儒臉書全文】

比照辦理
當你以為一切都可以比照辦理，實在不然，
當你因為有經驗了，略知一二卻感覺深諳其實，
生產的體感過於獨特、隱私、個人，
讓身心靈都充滿汲取經驗產生新靈感⋯
卻發現，沒有任何一場生命的開幕秀是可以比照辦理的。
這第二胎整體過程實在非常不同，
完全自然、完全零介入、完全順應身體反應。
蒔五的生命祝福是：像植物一樣有自己的時間，
這女孩真的完全有她自己的時間。
去醫院前白天我還在逛街吃飯，伴隨身體奇特的酸楚，
各種臨時聯繫安排協商（居然還有協商）
確保初一有人好好照護，邊陣痛邊把家裡最後打點好，
帶著宮縮的身體極快速把待產包預備好，
盤點了一下冰箱的食材，確認植栽們的方位光線與水，
簡單用了晚餐，坐在舒緩瑜伽球上吃完餐點，
陪初一再玩一會兒，在地上瑜珈墊持續伸展緩解陣痛的壓力。
在最後要出發醫院前撥了兩通電話，
我的妝髮小精靈就飛也似地趕過來了，
沒錯，我有簡單綁好辮子，上好氣色的妝才出發。
家人說我很誇張到底是去生小孩還是走秀？
我說生產本身就是一件狼狽到極點的事情，
允許狀況下，我絕對不要讓自己狼狽地經歷這一切。
所以，妝髮比照辦理。
王先生依然浪漫地帶了束花從工作趕回家，
他說這次一樣希望可以給我些鼓勵跟勇氣。
啊，這部分也比照辦理了。
不一樣的是初一在旁邊哇啦哇啦吵著要拿花，
最後只好等他睡了我們才趕緊拍下這幾張照片。
噢別忘了，這全程我都在陣痛
打了電話給柔和喔膩，她倆是陪產小精靈
待產陣痛上針所有過程，有她們真好；
不但緩和氣氛還莫名其妙帶來超多ㄎㄧㄤ到不行的笑料。
好幾度笑到肚子痛，痛到我臉又揪起來，雙手巴著牆壁悶哼，
還好我深愛的助產士特別點明：
媽媽心情輕鬆開心對產程是非常有幫助的！
滿心感謝，
最終我只花了大概三分鐘就把蒔五生出來了。
Push三次，比初一的十分鐘還要更進階
除了健康平安之外，
我熱愛一切平靜又溫柔的生產過程啊啊啊！
回頭看柔幫我拍的生產影片，
我確定沒人看得出來我正在用力自然產
我幾乎沒有任何表情、沒有鬼哭神嚎、沒有青筋暴露⋯
就是既平靜又安穩地自然產下蒔五寶寶。
專注呼吸、用對力氣、穩定自己，that’s all I did.
這把可愛的小花花應該是有給我不少勇氣和鼓勵，
我記得疼痛到不行的時候，滿腦子都在跟自己說，
「我很棒 我很棒 我很棒」
即便產後滿身各種疼痛難耐，痛到爆哭的時候，
我還是滿臉眼淚地大聲說「我很棒 我很棒」
「對，妳真的很棒。」王先生附和著稱讚我
生命可以按圖索驥但很難比照辦理，
每一段都是新的開始、新的體驗
Get ready! The older we get the more we see.
今天要聽：Older by Sasha Alex Sloan

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