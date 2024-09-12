ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台Disney+今（12）日更宣布2024年現象級皮克斯電影《腦筋急轉彎2》、以及由王鶴棣領銜主演的古裝陸劇《大奉打更人》皆即將在上線。此外，影視男神金秀賢的全新力作《山寨人生》、由百想視后金泰梨領銜主演的《正年》等備受矚目超強檔韓劇也準備輪番上陣。

▲Disney+片單。（圖／Disney+提供）

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

Disney+即將上線的作品公開，包含《腦筋急轉彎2》作為全球影史最賣座的皮克斯動畫電影，由備受觀眾喜愛的情緒主角樂樂、憂憂、怒怒、厭厭、驚驚再度率領登場，並將深入探索進入青春期的萊莉內心，全新情緒角色也將全面解鎖，各種情緒將在腦內激盪，絕對要讓觀眾再次被《腦筋急轉彎》系列電影感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Disney+片單。（圖／Disney+提供）

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

作為漫威影集《汪達幻視》的衍生作，熱門角色—女巫阿嘉莎將在9月19日於《阿嘉莎：無所不在》回歸，講述惡名昭彰的她在一名哥德少年的協助之下擺脫魔咒，卻發現自己失去了魔法，最新預告中更向粉絲揭露影集將有大量暗黑驚悚元素、美學、奇幻等，女巫題材控千萬別錯過。

▲Disney+片單。（圖／Disney+提供）

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》講述一支即將面對冠軍賽的壘球隊成員、父母、乃至教練，如何看待「勝與敗」，以獨特的視角與概念，帶來能夠治癒全球觀眾的感動故事，並將於今年12月6日在Disney+獨家播出。

▲Disney+片單。（圖／Disney+提供）

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

除了上述的強檔內容外，Disney+還將播出由王鶴棣、田曦薇領銜主演的古裝新劇《大奉打更人》，該劇改編自作家賣報小郎君的同名小說。王鶴棣飾演身負大奉半數國運、運氣極佳的男主角許七安；田曦薇則飾演元景帝次女「臨安」是長公主受氣包，且屢敗屢戰。

▲《大奉打更人》。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴棣主演《大奉打更人》。（圖／翻攝自微博）

同時，Disney+還有正在熱播中的人氣韓劇包括《暴君》、《無路可走：輪盤賭》、《首爾破笑組》、《紅天鵝》等，以及強檔日本動漫包含《鬼滅之刃》、獨家熱播中的《天國大魔境》、《東京復仇者》、《超時空要塞》系列等包羅萬象的精彩內容，將帶給觀眾不間斷的驚喜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

腦筋急轉彎2, 王鶴棣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／Rain東區「放送簽名」記者為他尖叫　現身「說1句話」快閃
  2. 正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉
  3. Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島
  4. 陳珊妮挺NewJeans槓上公司！　讚小女生勇於對抗：很感動也很震撼
  5. 在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」
  6. 王陽明《角頭》只對她比愛心！　蔡詩芸現身護尪放閃：我比給大家
  7. Liam親曝綠洲合體關鍵：我先打給Noel的！　兄弟一架吵15年終破冰
  8. 金晨熟睡「鼻孔裡有裝東西」畫面曝　遭疑整型固定器…網：是貼心
  9. 邱鋒澤哀怨中秋要工作　喊話「收工後約我吃飯」！
  10. 楊謹華演性治療師刻意「曬黑膚色」　製作人揭內幕：是美麗的誤會

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366