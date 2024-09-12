在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」

記者黃庠棻／台北報導

OTT平台Disney+今（12）日更宣布2024年現象級皮克斯電影《腦筋急轉彎2》、以及由王鶴棣領銜主演的古裝陸劇《大奉打更人》皆即將在上線。此外，影視男神金秀賢的全新力作《山寨人生》、由百想視后金泰梨領銜主演的《正年》等備受矚目超強檔韓劇也準備輪番上陣。

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

Disney+即將上線的作品公開，包含《腦筋急轉彎2》作為全球影史最賣座的皮克斯動畫電影，由備受觀眾喜愛的情緒主角樂樂、憂憂、怒怒、厭厭、驚驚再度率領登場，並將深入探索進入青春期的萊莉內心，全新情緒角色也將全面解鎖，各種情緒將在腦內激盪，絕對要讓觀眾再次被《腦筋急轉彎》系列電影感動。

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▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

作為漫威影集《汪達幻視》的衍生作，熱門角色—女巫阿嘉莎將在9月19日於《阿嘉莎：無所不在》回歸，講述惡名昭彰的她在一名哥德少年的協助之下擺脫魔咒，卻發現自己失去了魔法，最新預告中更向粉絲揭露影集將有大量暗黑驚悚元素、美學、奇幻等，女巫題材控千萬別錯過。

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》講述一支即將面對冠軍賽的壘球隊成員、父母、乃至教練，如何看待「勝與敗」，以獨特的視角與概念，帶來能夠治癒全球觀眾的感動故事，並將於今年12月6日在Disney+獨家播出。

▲Disney+公開一系列新片單。（圖／Disney+提供）

除了上述的強檔內容外，Disney+還將播出由王鶴棣、田曦薇領銜主演的古裝新劇《大奉打更人》，該劇改編自作家賣報小郎君的同名小說。王鶴棣飾演身負大奉半數國運、運氣極佳的男主角許七安；田曦薇則飾演元景帝次女「臨安」是長公主受氣包，且屢敗屢戰。

▲王鶴棣主演《大奉打更人》。（圖／翻攝自微博）

同時，Disney+還有正在熱播中的人氣韓劇包括《暴君》、《無路可走：輪盤賭》、《首爾破笑組》、《紅天鵝》等，以及強檔日本動漫包含《鬼滅之刃》、獨家熱播中的《天國大魔境》、《東京復仇者》、《超時空要塞》系列等包羅萬象的精彩內容，將帶給觀眾不間斷的驚喜。