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泫雅＆龍俊亨宣布結婚被罵爆　準人妻穿大尺度高辣透視裝比手勢回擊

文／妞新聞

韓國性感小野馬「泫雅（HyunA）」在2022年結束與前男友「DAWN（金曉鐘）」7年的愛情長跑，曾經論及婚嫁、訂下婚約的兩人，最終曲終人散讓許多網友大感遺憾，不過泫雅在空窗2年後，與新男友、前男團BEAST以及HIGHLIGHT成員「龍俊亨」，正式宣布將步入婚姻殿堂啦！

泫雅＆龍俊亨高甜婚紗公開

接吻、抱緊狂曬恩愛

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▲泫雅＆龍俊亨高甜婚紗公開。（圖／IG@hyunah_aa，下同）

泫雅2段感情都坦蕩大方、毫不忌諱在公開場合放閃，除了在節目上分享相處點滴，私下約會也從不偽裝，小倆口在4月就被爆料將在「10月11日舉行婚禮」，進度超快引發熱議，泫雅也在近日大方曬出多張熱騰騰的婚紗照，準新人緊緊擁抱彼此、浪漫接吻的親密畫面全曝光，光看就充滿粉紅泡泡。

結婚倒數1個月被罵爆

準新娘狂更新反擊？

不過這位「新男友的過去」卻讓兩人成為爭議焦點，龍俊亨曾在2019年因為「鄭俊英的性愛影片群組案件」被調查，雖然最終證明他沒有參與散播、不在聊天室，仍重創演藝事業，在婚紗照曝光後輿論越演越烈，甚至有一部分網友「連坐」謾罵泫雅的看人眼光，狂酸：「誰會去你們婚禮」，除了透過公司採取法律途徑，兩人也在7日首度雙雙現身機場啦。

泫雅與龍俊亨在仁川機場合體，本來以為要去蜜月旅行，其實是應邀出演香港舉辦的「Star Nest Music Festival」，龍俊亨默默陪在一旁、作風低調，泫雅也沒有因為身份即將轉換成人妻就收斂，在舞台上穿著黑色亮片透視裝登場，不只豐滿美胸全都露，一個轉身大露背也辣暈全網。

不過她在稍早公開的花絮照中，除了辣度爆表的照片之外，泫雅還直接連續對著鏡頭比出「中指手勢」2次，搭配氣勢十足的表情，讓韓媒猜測難道這是對「酸民、輿論的反擊」嗎？多張照片馬上洗版新聞版面。

【延伸閱讀】

泫雅＆龍俊亨爆結婚「婚禮時間地點公開」！認愛半年就閃婚引熱議，IG婚紗照早劇透？

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Niusnews妞新聞, 泫雅, 龍俊亨

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