Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

「I'm going solo lo lo lo lo lo~」距離BLACKPINK成員、人間香奈兒「Jennie(金珍妮)」的首支個人歌曲〈SOLO〉已經過6年,去年曾發行單曲〈You & Me〉,接著與威肯、莉莉蘿絲戴普(Lily Rose)打造的夢幻合作曲〈One Of The Girls〉、跨刀與ZICO一起合作新歌〈SPOT!〉也都交出漂亮成績單,女神突然宣布要驚喜回歸啦!

2024「綜藝人金珍妮」上線

個人工作室火力全開

還以為今年主力在綜藝,自從成立個人工作室「Odd Atelier」之後,Jennie的演藝工作就超展開,除了義氣助陣法國品牌「Jacquemus」的15週年大秀、擔綱模特兒火辣走秀,還一連接下2檔綜藝,展現挑戰新領域的野心,在正熱播的Disney+實境秀《我的名字是加百列》中變身「義大利旅館老闆娘」,同節目還找來朴寶劍、池昌旭等超人氣巨星,話題度十足。

BTS、TREASURE之後…

驚喜加入哥倫比亞唱片爆熱議

身為美國唱片產業協會(Recording Industry Association of America)白金認證的韓國SOLO女歌手,這次是正式進軍美國了吧?稍早Jennie突然更新個人IG,上傳了一張以大紅色為背景的個人照,可以看到她簡單穿著黑色針織上衣+短裙,露出纖細螞蟻腰,以一張美照宣布她的未來發片計畫。

同時標注的就是索尼音樂娛樂旗下的美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」,曾推出瑪麗亞凱莉、碧昂絲(Beyoncé)、愛黛兒(Adele)、1世代等世界級大咖的神曲,工作室官方宣布Jennie預計將與這個世界最老唱片品牌攜手,於『10月發行SOLO歌曲回歸』,消息一出震驚全網!

哥倫比亞唱片公司不是第一次簽下KPOP藝人,曾負責過防彈少年團(BTS)、TREASURE在美國的唱片業務,Jennie在發文後,哥倫比亞唱片公司還特地發文表示:「We are family」,讓粉絲們超期待新歌的到來。

