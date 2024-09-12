Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

文／妞新聞

「I'm going solo lo lo lo lo lo～」距離BLACKPINK成員、人間香奈兒「Jennie（金珍妮）」的首支個人歌曲〈SOLO〉已經過6年，去年曾發行單曲〈You & Me〉，接著與威肯、莉莉蘿絲戴普（Lily Rose）打造的夢幻合作曲〈One Of The Girls〉、跨刀與ZICO一起合作新歌〈SPOT!〉也都交出漂亮成績單，女神突然宣布要驚喜回歸啦！

2024「綜藝人金珍妮」上線

個人工作室火力全開

還以為今年主力在綜藝，自從成立個人工作室「Odd Atelier」之後，Jennie的演藝工作就超展開，除了義氣助陣法國品牌「Jacquemus」的15週年大秀、擔綱模特兒火辣走秀，還一連接下2檔綜藝，展現挑戰新領域的野心，在正熱播的Disney+實境秀《我的名字是加百列》中變身「義大利旅館老闆娘」，同節目還找來朴寶劍、池昌旭等超人氣巨星，話題度十足。

BTS、TREASURE之後…

驚喜加入哥倫比亞唱片爆熱議

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

身為美國唱片產業協會（Recording Industry Association of America）白金認證的韓國SOLO女歌手，這次是正式進軍美國了吧？稍早Jennie突然更新個人IG，上傳了一張以大紅色為背景的個人照，可以看到她簡單穿著黑色針織上衣＋短裙，露出纖細螞蟻腰，以一張美照宣布她的未來發片計畫。

同時標注的就是索尼音樂娛樂旗下的美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」，曾推出瑪麗亞凱莉、碧昂絲（Beyoncé）、愛黛兒（Adele）、1世代等世界級大咖的神曲，工作室官方宣布Jennie預計將與這個世界最老唱片品牌攜手，於『10月發行SOLO歌曲回歸』，消息一出震驚全網！

哥倫比亞唱片公司不是第一次簽下KPOP藝人，曾負責過防彈少年團（BTS）、TREASURE在美國的唱片業務，Jennie在發文後，哥倫比亞唱片公司還特地發文表示：「We are family」，讓粉絲們超期待新歌的到來。

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