SEVENTEEN當兵第一人！淨漢9／26入伍　公司安慰：他準備很多企劃

記者吳睿慈／綜合報導

人氣韓團SEVENTEEN即將在10月帶著迷你12輯回歸，並同時展開世界巡演，只是過去官方就已對外表示淨漢不會參與世巡演出，鄰近兵役期限的他，12日正式宣佈即將在9月26日入伍，成為隊內第一位唱軍歌的成員，令歌迷不捨「這天還是來了」、「沒想到這麼快」。

▲SEVENTEEN當兵第一人，淨漢9月26日入伍。（圖／翻攝自淨漢IG）



SEVENTEEN所屬公司PLEDIS娛樂12日發出公告，證實淨漢將於9月26日起履行兵役，並再次強調「如之前所告知的，淨漢將不會參與迷你12輯回歸宣傳活動以及世界巡演的行程」，但公司表示這段期間準備了很多元的事前影片企劃，未來將一一與粉絲見面，淨漢雖到軍中報到，但還是有留下驚喜給歌迷。

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▲淨漢即將入伍，公司希望粉絲別到現在送行。（圖／翻攝自淨漢IG）



此外，PLEDIS娛樂表示，淨漢當天入伍不會另外舉辦送別會，也請粉絲節制別到入伍地送行，請透過粉絲付費平台留下想傳達給淨漢的心意即可。最後公司承諾，「淨漢會誠實地服兵役，再以健康的面貌回歸，希望克拉（官方粉絲名）可以持續支持他、為他應援」。

淨漢入伍日期只剩2週，成為SEVENTEEN第一位當兵成員，歌迷雖捨不得，但不忘叮嚀「希望他注意安全」、「好去好回」，等待他回歸的那一天。