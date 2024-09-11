孫可芳生子添好運！《何百芮》提名7獎　入圍最佳女配開心笑了

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎今（11）日公布入圍名單，《何百芮的地獄毒白》提名7項大獎，包括戲劇節目導演獎謝沛如、編劇獎盧慧心及謝沛如，2位女配角孫可芳、鍾瑶也雙雙入圍，加上攝影、剪輯、燈光共7個項目。今年升格當媽的孫可芳喜上加喜，笑說「還以為要默默淡出了。」相隔6年再入圍的鍾瑶也要大家別忘了還有第二季。

▲《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘7大獎項。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》入圍本屆金鐘獎戲劇節目導演獎（謝沛如）、戲劇節目編劇獎（盧慧心、謝沛如）、戲劇節目女配角獎（孫可芳、鍾瑶）、攝影獎（周宜賢、楊豐銘）、剪輯獎（陳俊宏）、燈光獎（謝松銘）。《何百芮的地獄毒白》改編自網紅始祖「宅女小紅」17 年前被分手的真實失戀經歷，這段人生故事被巧妙地改編成一齣輕鬆的生活喜劇。

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▲《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘7大獎項。（圖／彼此影業提供）

孫可芳生子後添好運，今年3月底才產下寶寶的她，喜上加喜再入圍金鐘獎，她表示「謝謝大家，還以為要默默淡出了，在這個時間點真是好大的鼓舞！這是繼生寶寶之後最棒的消息！」

▲《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘7大獎項。（圖／彼此影業提供）

相隔6年再度入圍金鐘獎的鍾瑶，表示「謝謝評審和觀眾看到我有喜劇的特質，我很喜歡喜劇也愛演戲，大家不要忘了還有第二季喔！」雙雙入圍導演獎、編劇獎的謝沛如表示「是專業幽默的製作團隊及每一位演員精彩的演出成就了《何百芮的地獄毒白》，由衷感謝大家！」入圍編劇獎的盧慧心表示「感謝彼此影業、宛玲和沛如。也謝謝宅女小紅很精彩的原作。」

▲《何百芮的地獄毒白》入圍金鐘7大獎項。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》改編自網紅始祖「宅女小紅」的真實人生故事，講述何百芮一心期望年滿30歲時，能與男友結婚成家買房，無奈生日當天卻突然被男友拋棄，讓美夢一夕幻滅，而她發現男友離開的原因後，更是痛心不已。

在何百芮心碎之際，衝動決定辭去原先穩定的工作，而周遭好友則鼓勵她放下過去。面對愛情事業兩頭空，何百芮在社群媒體上抒發苦悶心情，結果竟引發廣大網友的反響，幫助心力交瘁的她重新站起來，踏上意料之外的旅程。