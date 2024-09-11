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梁修身獲金鐘特別貢獻獎！　感性發聲：孩子們對父親會更加敬重

記者孟育民／台北報導

《第59屆電視金鐘獎》入圍名單於9月11日公布，由台視全力推薦的梁修身導演，同時也榮獲本屆「特別貢獻獎」，以表彰他對台灣影視產業的卓越貢獻。梁修身獲獎後，感性表示：「這是一個很有意義的榮耀，幾十年來我在演員、導演、製作人之間角色不停轉換，不敢說有貢獻，就是盡我的能力把這三個角色做好。很高興這些年的努力被大家看到，這些喜悅和大家一起分享。」，梁修身導演特別感謝台視黃崧董事長提名推薦，更謝謝評審的青睞，言談之中難掩喜悅心情，梁修身透露，原本孩子們對他就很尊敬，如今榮獲「特別貢獻獎」，他笑說：「孩子們對父親會更加的敬重。」

▲▼梁修身曾於台視八點檔《雨後驕陽》演出。（圖／台視提供）

▲梁修身曾於台視八點檔《雨後驕陽》演出。（圖／台視提供）

橫跨影視圈超過半個世紀，梁修身的演藝生涯始於1970年代，曾榮獲第38屆金鐘獎「最佳男主角」，奠定了他在演藝圈的地位。然而，梁修身並未止步於演員身份，44歲後，他憑著對影視創作的熱情，轉型為導演，曾於台視執導八點檔《陽光正藍》，並持續推出聚焦在台灣社會議題及弱勢族群的作品。其中代表作《再見，忠貞二村》、《別再叫我外籍新娘》及《長假》皆獲得金鐘獎「最佳導演」提名，展現出梁修身對社會議題的深度關懷與藝術表現。

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除了在影視領域的卓越成就，梁修身並積極倡導公益，實際參與多項公益活動，無論是帶領劇團深入偏鄉小學演出，還是捐出表演所得支持各種慈善活動，梁修身始終用行動實踐他對社會的承諾。他的傑出成就與無私奉獻，不僅為台灣影視圈帶來深遠影響，更為後輩樹立了典範。正因如此，梁修身獲得本屆金鐘獎「特別貢獻獎」，可謂實至名歸。　


 

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梁修身, 金鐘獎, 特別貢獻獎

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