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苗可麗綜藝戲劇雙料入圍　哽咽：說不辛苦是騙人的

記者葉文正／台北報導

原本就綜藝與戲劇雙棲的苗可麗，今年以《超級夜總會》與戲劇《愛愛內含光》入圍主持與女配角獎，雙棲得到莫大肯定，以綜藝來說，她認為不辛苦是騙人的。而接下《愛愛內含光》則是讓她非常害羞，但也克服心裡障礙，終於被看見一舉入圍。

▲澎恰恰(左起)與苗可麗及許效舜藉《超級夜總會》入圍。（圖／三立提供）

▲澎恰恰(左起)與苗可麗及許效舜藉《超級夜總會》入圍。（圖／三立提供）

對於自己第一次以主持人身分入圍，苗可麗說：「當然就覺得很開心啊，因為一直覺得超級夜總會這個節目真的是這個宇宙給臺灣的一個禮物，因為你知道全省這樣跑透透，說不辛苦是騙人的，但是每次看到鄉親朋友們那麼熱情，然後那麼開心。就會覺得身為藝人的使命好像真的有那個價值，所以每次在臺上就算再熱，就算這個衣服都已經濕透，就算那個冬天的時候已經皮皮剉，就算要撐著雨傘，我們還是覺得甘之如飴，因為就覺得這就是我們的使命，就是要帶給大家開心。每一場也一直都在幫很多神明完成了很多，他們可能要帶給人民的一些喜悅也好，平安也好，反正就是很像是同樂會。」

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▲從2002《台灣霹靂火》到2024大港開唱。WAZAIII專訪演員苗可麗讓跨世代粉絲們仍然愛到凍未條。（圖／WAZAIII提供）

▲從2002《台灣霹靂火》走紅，苗可麗讓跨世代粉絲們仍然愛到凍未條。（圖／WAZAIII提供）

至於《愛愛內含光》入圍女配，苗可麗認為接拍這戲克服很多心理障礙，「很多內容讓我覺得害臊，但其實都是生活當中都會發生的事情，後來想說身為演員要克服，所以就接下來，過程中困難度也有，但演起來蠻過癮，演出下來，蠻開心當初有勇氣接這戲，感謝他們拍這部戲，謝謝評審，謝謝宇宙，謝謝我自己。」

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苗可麗, 超級夜總會

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