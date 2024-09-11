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賀軍翔陷「性醜聞仍入圍」原因曝光　林依晨、許瑋甯爭女主發聲了

記者黃庠棻／台北報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，《不夠善良的我們》入圍了13項大獎，幾位主演也揭露了得知入圍的心情。

▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》入圍13項大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

《不夠善良的我們》兩位女主角林依晨、許瑋甯都入圍了迷你劇集（電視電影）女主角。許瑋甯表示「很開心可以和不夠善良的夥伴們一起入圍。故事、導演、演員、工作人員都是我心中的夢幻團隊名單。謝謝團隊帶領著我成長，謝謝評審的入圍鼓勵，希望我們一起留住這一切的美好」。

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▲許瑋甯《不夠善良的我們》被要求讓座。（圖／翻攝愛奇藝）

▲許瑋甯入圍迷你劇集最佳女主角獎。（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨則透露入圍典禮當下正在電影院看電影，雖然按靜音模式，但還是有訊息不斷進來的微小聲音，稍微查看了一下，才知道入圍的消息，興奮表示「當然是很開心的，但電影正好上演到男女主角分離的痛苦，所以此時內心非常糾葛拉扯，謝謝不夠善良的團隊、謝謝評審的肯定」。

▲《不夠善良的我們》。（圖／公視、MyVideo提供）

▲林依晨入圍迷你劇集最佳女主角獎。（圖／公視、MyVideo提供）

入圍迷你劇集男配角獎的柯震東則開心回應「謝謝譽庭導演，以及《不夠善良的我們》劇組團隊！也謝謝金鐘評審的肯定，讓我有機會可以參加金鐘獎！」

▲《不夠善良的我們》。（圖／公視、MyVideo提供）

▲柯震東入圍迷你劇集最佳男配角獎。（圖／公視、MyVideo提供）

此外，先前捲入性醜聞疑雲的賀軍翔也沒有因為風波而影響入圍，這次憑藉《不夠善良的我們》入圍迷你劇集（電視電影）男主角，評審團主委薛聖棻表示他的風波並沒有影響到評判，強調「不會以私領域的事情作為評判標準」。

▲《不夠善良的我們》。（圖／公視、MyVideo提供）

▲賀軍翔沒有因為陷入風波而沒有入圍金鐘獎。（圖／公視、MyVideo提供）

對此，賀軍翔回應「謝謝肯定 ！感謝導演創造出這麼貼近人心的劇本，讓我有這個榮幸參與，真的很希望導演這麼用心的劇本以及劇組拍攝團隊的辛勞，能夠被大家看見」

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賀軍翔, 林依晨, 許瑋甯, 不夠善良的我們, 柯震東

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