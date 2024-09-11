江蕙4年前「1原因」遭網友出征！無預警關閉臉書：不再重啟

▲江蕙公開9年前封麥內幕。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台語天后「二姐」江蕙封麥9年，昨（10）日首度公開引退原因，是由於罹癌養病，不過現在已經康復。其實，她過去時常透過臉書分享生活點滴，2020年因為一件事，竟遭到網友出征，只好關閉臉書，從此就沒再開放。

江蕙昨天透過寬宏藝術發表聲明，提到2015年演唱會前夕，身體出現極大變化，檢查發現罹患「嚴重疾病」，治療期間多次面臨生死關頭，包括肺栓塞、大出血等接連而來，就連自己最重視的嗓音也受影響，嗓子沙啞、無法開口說話，如今終於康復，最後她宣布：「重新介紹我自己，大家好，我是健康的江蕙！也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！」

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事實上，江蕙過去曾在臉書專頁發文和粉絲互動，2020年前高雄市議會議長許崑源驟逝，她不捨寫下：「讓人心疼及難過，高雄市議會議長…許崑源、警員李承翰…李爸爸，你們一路好走了，放下一切罣礙，安息吧，請家人節哀順變」，並強調請勿談論政治，沒想到還是遭到網友出征。

▲江蕙4年前發文遭網友出征，只好關閉臉書。（圖／翻攝自江蕙臉書）

江蕙只好關掉臉書，隔月又突然開啟，但發文卻寫道：「這個粉專被駭客入侵了，請大家不要受騙，二姐早已關閉臉書不再發文」，文章不久後就被刪除。而江蕙前經紀人陳子鴻也在臉書公告：「緊急公告：二姐江蕙臉書粉絲專頁被駭客入侵，無故被打開不知有何意圖，請各位不要受騙上當，謝謝」。

後來有人詢問陳子鴻，江蕙是否還有可能重啟臉書？得到的答案卻是「不可能了」，因為江蕙現在連臉書都很少滑，沒了社群以後心境反而更自在。

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