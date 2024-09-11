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視后沒她！評審認：小S是遺珠　《此時此刻》入圍6獎「網內互打」

記者黃庠棻／台北報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，戲劇類評審委員會主任委員薛聖棻也透露了評選的細節。

▲▼《此時此刻》賈靜雯辦公室感情線不只鮮肉曾敬驊 再添金牌主持曾國城。（圖／Netflix）

▲賈靜雯以《此時此刻》入圍金鐘視后。（圖／Netflix）

薛聖棻在採訪中透露，本次金鐘獎入圍討論了7個小時，其中只休息了20分鐘，討論最激烈的獎項為戲劇類節目的男女主角以及男女配角四個獎項，坦言「每個作品都需要很多年時間孵化，我們把每個作品當成寶一樣來看，每一個沒有入圍的都是遺珠之憾」。

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▲小S演出《此時此刻》激吻吳慷仁 。（圖／翻攝自YouTube／百聿數碼）

▲小S是遺珠之憾 。（圖／翻攝自YouTube／百聿數碼）

不僅如此，熱播劇《此時此刻》一舉入圍了2個戲劇節目獎女主角，包含郭雪芙與賈靜雯，不過在劇中有大膽演出的小S卻沒有入圍同一個獎項。對此，薛聖棻被問這件事坦言「小S當然是遺珠之一」，強調「沒入圍的是遺珠，入圍的是珍珠」。

▲▼最讓網友笑瘋的第二單元「站一個晚上」由郭雪芙、劉俊謙主演 賈靜雯、曾敬驊激戰火花十足 小S徐熙娣、吳慷仁翻雲覆雨片段瘋傳 。（圖／Netflix提供）

▲郭雪芙、劉俊謙都入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

此外，《此時此刻》除了主演郭雪芙與賈靜雯兩人一同爭奪視后之外，跟郭雪芙有精彩對手戲的劉俊謙也入圍戲劇類男主角獎，該劇同時也有兩位爭奪最具潛力新人獎包含Lulu黃路梓茵與許莉廷，挑戰男同志角色的楊銘威也因為此劇入圍戲劇節目最佳男配角獎。《此時此刻》一共入圍了6項大獎。

▲▼此時此刻 林柏宏和Lulu 。（圖／翻攝自Netflix)

▲Lulu入圍金鐘新人獎。（圖／翻攝自Netflix)

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小S, 金鐘獎, 此時此刻

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