陶喆突被陌生女當眾狂喊「老公」 當場嚇傻！　老婆Penny全程目擊

記者蔡琛儀／台北報導

陶喆上週末帶著全新世界巡迴演唱會「SOULPOWER II」移師上海演出，一連兩晚在梅賽德斯－奔馳文化中心開唱，這也是陶喆睽違9年再度踏上此舞台，除了吸引超過2萬名粉絲朝聖，媽媽王復蓉、岳父岳母、老婆Penny也特別飛來力挺。有粉絲在台下大聲告白：「老公」，讓陶喆險些招架不住直呼：「我老婆就坐在台下耶！」

▲陶喆睽違9年上海梅奔開唱。（圖／偉大文化提供）

陶喆開場飆唱〈Runaway〉、〈愛是個什麼東西〉、〈小鎮姑娘〉、〈王八蛋〉把氣氛掀到高點，更特別用了方言：「上海你們好嗎？愛你！」這次上海場開場造型，陶喆特別穿上全新秀服，以一套牛仔吊帶褲加上白色外套更顯帥氣。

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有趣的是，怕熱的他索性不穿內搭衣，面對粉絲高喊「脫掉 」，他婉拒：「我很保守，沒有才唱第四首歌就脫掉！」粉絲用熱情尖叫聲應援，他感性告白：「知道演唱會的選擇非常多，真的非常感動你們選擇了SOULPOWER II絕對會讓你們離開的時候充滿正能量，謝謝遠道而來的朋友，我知道你們辛苦地買票，搭車前來。因為有你們才有今晚。因為你們才有Soul Power！」

▲▼陶喆的媽媽王復蓉、岳父岳母和老婆Penny都飛到上海力挺。（圖／偉大文化提供）

來到上海開唱，陶喆興奮地在舞台上左右跑動，只為與粉絲們熱情打招呼，看到台下許多10歲的年輕小歌迷高舉螢光棒，他打趣說：「你們真的很棒，我兒子看我演唱會，坐15分鐘就想要回家了。」日前陶喆與老婆Penny 結婚邁入10週年，夫妻倆帶著兒子、親友重返當年結婚地點菲律賓海島，再度浪漫歡慶了這個重要時刻，這次他也在台上當眾放閃，坦言當年寫這首歌的時候還沒結婚，如今與老婆婚姻剛滿10年，要一起把〈今天妳要嫁給我〉獻給大家，此外陶喆11月9日將在台北小巨蛋開唱，門票9月14日開賣，詳洽KKTIX。