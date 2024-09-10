《角頭－大橋頭》3週破2億！王陽明親揭「票房公約」大稻埕集合了

記者黃庠棻／台北報導

《角頭－大橋頭》上映至今26天，全台票房突破2億大關，蟬聯4週全台週末票房冠軍、全台單日票房冠軍，不僅是《角頭》系列最賣座作品，穩坐2024年國片票房冠軍、暫居2024年真人電影在台灣票房第3名，同時超越好萊塢電影，榮登2024年拿下最多次全台週末票房冠軍、全台單日票房冠軍的電影，更是疫情後「限制級」電影票房冠軍。

▲《角頭－大橋頭》票房超越前作。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》上映以來26天，劇組跑遍全台各地戲院與觀眾見面，完成88場映前及映後座談，龍天翔説「參與這部電影是我一生的榮幸，很開心電影有這麼好的成績。」高捷表示「謝謝大家！我們繼續往苗栗三義（三億）邁進，到時候我們北館不會缺席，一定會再給大家一些表示（謝禮）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－大橋頭》跑遍全台宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）



喜翔則說道「謝謝你們成就我們的電影！」王識賢開心直呼「非常謝謝大家，有你們的支持，是我們繼續前進的原動力！」王陽明則公開兩億票房公約「爽！超級爽！你們懂的！票房2億我們真的做到了，非常謝謝你們，我們準備了煙火與大家慶祝，週四晚上期待你們來大稻埕碼頭，跟我們一起看煙火吧！」

▲《角頭－大橋頭》跑遍全台宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

為了答謝粉絲一直以來的支持，《角頭－大橋頭》劇組走出戶外到傳統夜市，與粉絲近距離互動，上週六（7日）前往高雄瑞豐夜市掃街，粉絲一見到王陽明、張懷秋下車立刻團團包圍求簽名拍照，另一台車的龍天翔、高捷及王識賢下車同樣也被包圍，與粉絲一一擊掌、簽名及合照有求必應，上百位群眾沿途不斷有民眾狂喊「Michael哥」、「蠍子哥」、「KO桑」、「貴董」、「仁哥」等電影角色名字，演員走到哪裡、粉絲追到哪裡，人群一路蔓延到馬路上。

台中粉絲的熱情不輸高雄，《角頭－大橋頭》隔天再度塞爆逢甲夜市，劇組一到大門口早已站滿粉絲等候，整條街的人潮一路蔓延到逢甲大學校門口沒有停止，沿路上求簽名、合照有求必應，網友狂讚「今天絕對是逢甲近期最熱鬧的一天」、「很久沒看過逢甲這麼多人了」、「這輩子沒看過逢甲這麼多人」、「逢甲盛況還得是角頭」、「角頭讓逢甲再一次人滿為患」、「我也在現場，超嗨」。

到了平日的週一晚上也沒有減少粉絲的熱情，《角頭－大橋頭》在昨（9日）週一晚上特別加碼前往嘉義市宣傳，不只嘉義秀泰影城三場影人出席的場次一開賣就賣光，晚上到嘉義文化路夜市掃街更是人潮爆棚，從噴水圓環一路滿到民族路，平常只要5分鐘可以走完的一條路花了1小時才走完全程。

▲《角頭－大橋頭》跑遍全台宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

高捷、王識賢、王陽明走到民族路時開心地與在場粉絲一起拍上大合照，甚至開心帶動大家一起狂跳慶祝一起掃街相見歡，王陽明開心表示「嘉義，你們真的太屌了！So Crazy！謝謝你們的愛和支持，我的新球鞋沒事，中南部的朋友都很乖，沒有被罵，我愛你們！」施名帥笑說「阿路勒？不是禮拜一嗎？猛猛猛！走這一段務要走一個小時？太猛了！好險前有蠍子後有潘帥，結果就是一直被喊飲料店那個不算喔！」

▲王陽明送上10萬名錶。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》寵愛粉絲，王陽明說到做到，履行首映會許下的票房破億謝禮承諾，與劇組所有人共同準備價值十萬台幣的Tudor Ranger帝舵腕錶一支，於上週一網路直播抽出三位觀眾，並在確認獲獎資格之後，由第二順位來自嘉義的幸運得主蔡小姐獲獎。

劇組特別前往她的家鄉嘉義市面交，不巧她正在花蓮實習，轉而電話聯繫在嘉義市從事美髮業的親姊姊代領，姐妹都是《角頭》系列的忠實粉絲。當劇組整團到髮廊時，整個髮廊員工在大門口迎接，髮廊老闆娘笑說：「原本還以為接到詐騙電話，她（指蔡小姐的姊姊）説是真的，妹妹得獎了！」高捷笑回：「Promise Is Promise!」表示劇組一諾千金，說到做到。

王陽明現場親自拿出禮盒，確認裝有手錶及保卡，蔡小姐透過手機視訊電話坦言「不敢相信！」並見證姊姊代領受獎的一刻，王陽明親自道賀「恭喜妳！這是所有人大家一起送的！」王識賢打趣搶下手機入鏡對她說「妳不要也可以給我！」笑翻全場。

施名帥強調抽到錶真的非常幸運，透露「我們都有參加抽獎都沒抽到，離蠍子哥（指張懷秋）遠一點，我保護錶！」幸運得主蔡小姐則是社群平台開心表示「真的超級激動的啦！雖然沒辦法親自到場領獎，但也很開心第一次跟這麼多大哥一起視訊，還是超級緊張的，很感謝榮獲這個獎。」

▲《角頭－大橋頭》造訪阿婆粉圓冰。（圖／曼尼娛樂提供）

把握《角頭－大橋頭》在嘉義宣傳的難得機會，片中飾演開設飲料店的「潘帥」唐振剛人帥心也帥，主動號召整個劇組團隊特地繞道前往嘉義東區宣信街的「阿婆粉圓冰」，給予高齡85歲的陳蔡愛阿嬤支持。「貴董」高捷貼心要阿嬤好好休息一下，主動站在攤車前擔任「一日店長」盛裝粉圓冰，一邊一熟練的手勢盛冰、一邊笑說「貴董沒有進入北館之前應該是賣冰的。」

▲《角頭－大橋頭》造訪阿婆粉圓冰。（圖／曼尼娛樂提供）

每一個演員吃到粉圓冰都讚不絕口，直呼「超好吃！」王陽明狂讚「好吃！真的好吃！特別是綠豆冰！阿嬤很辛苦，大家多來支持喔！」張懷秋感性表示「我們吃的不是冰，是阿嬤的溫暖。」王識賢、唐振剛輪流陪阿嬤聊天，逗得她開心不已，最後阿嬤收下劇組的大紅包，一度不好意思説「太多了」，在大家感謝之下她才收下表達感謝「功德無量喔！」