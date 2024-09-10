「江蕙罹癌」密友全說了！她心疼：這段生病煎熬，阿蕙辛苦了

記者吳睿慈／台北報導

「二姐」江蕙10日證實罹癌化療，她封麥的9年以來，努力與病魔對抗，坦言「多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等」，她找回健康10月將站上台北大巨蛋開唱。對此，稍早一位密友低調表示，「很心疼她這段生病時間的煎熬，阿蕙真的辛苦了」。

▲江蕙10日證實罹癌化療，密友給予祝福。（圖／ETtoday資料照）



江蕙透過信件證實生病，尾聲特別感謝「我的藝人好友文章一句話『人生只有一次』，讓我有勇氣，起念化為動力再度出發，還有一直沒有忘記我的歌迷朋友們，期待之後的再相會」。這位藝人好友低調回應，「剛剛看到阿蕙的信，才知道她曾經生病這麼嚴重，很心疼她這段生病時間的煎熬，阿蕙真的辛苦了。」

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▲江蕙封麥期間過去在藝人好友演唱會上出現。（圖／ETtoday資料照）



她不捨表示，「健康的身體真的很重要，很高興知道阿蕙身體康復的好消息，可以再度在舞台上唱歌給所有喜歡她的歌迷聽，我會跟所有的歌迷朋友一樣，守在電視機前面，期待她的精彩演出。」並再次用名言給予祝福「人生只有一次，阿蕙祝福妳永遠健康平安快樂。」

江蕙10日證實罹癌化療，但目前已經找回健康，她透過聲明表示「重新介紹我自己，大家好，我是健康的江蕙，也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！」10月5日即將站上台北大巨蛋，她相約與歌迷見面，由於生病消息來得突然，令歌迷不捨，希望二姐加油。

江蕙全文聲明：

大家好我是江蕙，這封信是在9月1日生日當天寫的，遲遲未寄出。

生日當天收到許多朋友的祝福，心中著實百感交集！ 其實每年的生日，都想要跟大家分享堆積在心裡的心情。

每天反覆思考，覺得是該說的時候了！

曾經認為在我有生之年，可以一直與歌迷共度。

9歲為了生活而走唱，長大後享受音樂帶給我的充實與快樂！

直至2015年祝福演唱會的前夕，我身體發現極大的變化，不想影響團隊與大家的心情，也惟恐我的歌迷擔心，於是自行吃藥控制，所以演唱會取名為「祝福」，祝福大家也是祝福我自己。

最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期。

我開始有了不安與恐懼，不知如何面對，最終還是做了化驗檢查，唉，真的存在「嚴重」的疾病。



在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！

在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等接連而來。

就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話，在無數夜裡的輾轉，我為失去視為珍寶的嗓音而難過，也惟恐因為丹田受損，在徬徨無助之際，默默的向老天爺要了一個願望，如果有幸身體能恢復，那就是老天爺給我最好的祝福。

事情發生了就只能面對，對抗病魔每一天都當成最後一天，也許是樂觀的心戰勝一切！

在此要感謝我心中的活菩薩，也就是我的醫療團隊，他們是我最堅強的後盾,無時無刻給我加油打氣、帶給我超強正能量，用最開朗的心，勇敢面對病魔！讓我得以重生，可以快樂的唱歌、健康的生活。

所以想跟正在與病魔對抗的朋友們分享正能量，樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！

我是用生命唱歌的台灣查某人，自9歲開始，除了唱歌我什麽都不會！我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的「聲音」已不在乎、也不再重要了。

人生苦短、好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。

謝謝兩位温暖的市長，邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲不錯！特別要感謝我的藝人好友文章一句話「人生只有一次」，讓我有勇氣，起念化為動力再度出發，還有一直沒有忘記我的歌迷朋友們，期待之後的再相會。

重新介紹我自己

大家好，我是健康的江蕙！

也是帶著樂觀正向歸來的江蕙！

於2024.9.1