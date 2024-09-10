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劉德華舞台踩空「半身掉進洞」驚悚片曝光！　網怒轟主辦：已出包3次

記者田暐瑋／綜合報導

劉德華在巡迴演唱會最終場上發生意外，唱〈男人哭吧不是罪〉到一半時，舞台上的地下通道突然打開，他突然一腳踩空，整個人向前猛摔，下半身掉進洞裡，驚險瞬間被觀眾目睹拍下，影片PO網後引發粉絲怒火，痛斥主辦單位失職，要求出面給說法。

▲劉德華踩空影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華踩空影片曝光。（圖／翻攝自微博）

劉德華在演唱途中，邊唱邊走位，同時也和台下粉絲揮手致意，未注意到前方的舞蹈機關門打開，他當場踩空摔倒，幸好他反應迅速，用手支撐身體，僅有下半身掉入洞中，下一秒趕緊拉回腳重回舞台，才沒有造成更嚴重的傷勢，只有手部輕微擦傷。他摔倒後迅速恢復情緒，反過來安撫觀眾：「我不該，我答應大家要安安全全，健健康康的，現在我的手指受傷了，不好意思……」隨即暫時下台進行簡單的包紮。

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▲劉德華踩空影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華踩空影片曝光。（圖／翻攝自微博）

事發過程被現場觀眾拍下PO網，驚險一瞬間引來網路批評聲浪，痛斥主辦單位太過散漫，「能不能認真維護好安全，已經不是第一次有安全問題了」、「真的是很低級的錯誤呀」、「請監督管理部門介入調查」、「太危險了，舞台升降舞台是殺人的嗎」。

事實上，此次巡演中劉德華已不是第一次出意外，在上海首場演出中，他因滑跪動作，差點從高達4公尺的無欄杆台上摔下，在廣州站也發生了舞台故障、搖晃，還發出碎裂聲的意外，造成粉絲一度驚慌，但他全程臨危不亂，並安慰觀眾表示讓團隊了解一下狀況。

▲劉德華踩空影片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華過去演出中已有多次意外。（圖／翻攝自微博）

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