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水瓶座怪咖可E又可I！《導演你有病》徐愷：「要不就倒下，要不就變強」

文／妞新聞

帥哥演員當之無愧！外型俊俏、身材高挑的新生代演員「徐愷」，17歲時被模特兒公司發掘進入演藝圈，2020年以《媽！我阿榮啦》詮釋正氣凛然的阿兵哥表現脫穎而出，2023年以BL戲劇《奇蹟》人氣暴漲，近期驚喜擔綱喜劇電影《導演你有病》男主角，顛覆過往陽光帥氣形象，也特別從裡到外做足功課，一起聽聽徐愷的分享！

要不就變強，要不就倒下！

▲徐愷。（圖／IG@kaihsu_，下同）

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從廣告模特兒躍升成為電影男主角！畢業於台灣藝術大學戲劇系的徐愷，過去多年深耕於廣告演員、模特兒的身份，4年前在機緣安排下轉戰成演員，直到接下《媽！我阿榮啦》電影男主角，讓他苦喊「突然從廣告演員要扛票房壓力，難免需要時間適應外界的負面聲量」。

告誡自己「知世故而不世故」

多年前以初生之犢不畏虎的精神，徐愷曾和經紀人誓言「想在演藝圈當股清流、發揮正面影響力」，隨著出道經歷的累積，以社會化的角度待人相處後，他直言「真善美很有吸引力，常告誡自己要保持『單純』」，天性樂觀正面的他，面對網友的負面抨擊，慢慢轉向「要不就倒下，要不就變強」的心態，在拍完電影處女作後選擇精進自己，花更多時間鑽研表演技巧，培養專注在重要事情，不過度在意外界評價。

倪有彬 = 你有病？

▲徐愷在電影《導演你有病》飾演穿越時空的「倪有彬」。（圖／雷宮製作提供）

帶著新作品與影迷們見面！徐愷在電影《導演你有病》飾演穿越時空的「倪有彬」，一名空降來到電影公司的神秘導演，有別於過往帥氣造型，電影裡頂著一頭長髮和風衣演出，從一來一往的訪談過程，徐愷透露「神秘、古怪、邊緣感」成為該角的重要元素，在「倪有彬」主動應徵參與影片拍攝、與主創團隊的相處惹出不少笑話後，其真實身份和主要目的漸漸顯露，也因為「時空旅人」的角色，經歷不少孤單，在任何地方皆未留下歸屬感。

把台詞玩出變化、玩出對話

▲電影《導演你有病》。（圖／雷宮製作提供）

回想起第一時間收到劇本反應時，徐愷直言「挺荒謬的！劇本沒有太多動作提示，很難想像要怎麼拍成電影規格」，好在《導演你有病》集結「唐從聖、馬力歐、陳幼芳」多位喜劇資深前輩，讓他在片場非常安心，訪問時邊爆料：「現場拍攝常常蹦出笑料、很常因為一些不在劇本內的台詞給逗笑」，徐愷也藉著這次的合作經驗，在前輩演員們學習到「喜劇的演出養分仰賴著各種酸甜苦辣經歷，不要怕覺得不好，勇敢丟出新的創意點子」，加上「操偶師」鬼才導演執導，讓劇組在未知狀態都有已知的劇本前進。

水瓶座蠻怪咖，有時候可E又可I！

回歸真實生活，飾演空降神秘導演的徐愷坦言「倪有彬的角色和某部分的自己蠻相似」，從過去ENFP的性格，經歷工作型態轉變及演員詮釋不同角色後，近期重新測驗變成I型人格，讓可E又可I的徐愷表示，水瓶座真的挺怪咖，別看外表很陽光外向，私底下其實很邊緣，不想要隸屬於任何小團體，現在的生活狀態嚮往回到自己世界好好地築自己的巢、享受Metime時光。

我是個很靠「Passion」做事的人！

同時身兼廣告模特兒、演員、跑酷專家、YouTuber、自創品牌主理人的身份，他以「一顆多枝多葉的蘋果樹，但未修枝」形容目前的生活狀態，近一步聊到如何培養不同興趣熱忱，徐愷以YouTube《秘境獵人》為例，「對一件事有沒有熱忱，端看你心中渴望什麼事發生」，影片沒有華麗的鋪陳設計，帶著一群演員朋友至溪邊／瀑布放鬆心情，看見大家被大自然療癒的笑容，成為了拍片的最大熱忱，我想就如同前面徐愷聊到「想成為演藝圈的一股清流」，用最簡單、最真誠的能量帶給身旁朋友們最溫暖的力量。

《導演你有病》於2024年9月6日全台上映，電影選擇用喜劇的拍攝手法呈現社會黑暗寫實的一面，喜劇過程或許稍顯荒謬好笑，也有追求夢想熱血的一環，徐愷期望大家都能更勇敢地燃燒自己的熱情、做想做的事，活在當下不留遺憾！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 徐愷, 導演你有病

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