搭機無預警「降等成經濟艙」補償還超爛！網紅醫求問解法　過來人曝經驗

記者劉宛欣／綜合報導

前台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）經常透過社群分享各種醫學小知識以及日常，近日飛往歐洲的他，8日便在Threads上發文，透露自己買了豪華經濟艙的機票，卻在報到時被告知因為超賣，必須改坐經濟艙，讓他相當傻眼，為此詢問有經驗的人，遇到類似情況該如何保障自己的權益。

▲蒼藍鴿搭機險些被降等，發文詢問如何保障權益。（圖／翻攝自蒼藍鴿臉書）

蒼藍鴿表示，近日搭飛機回台北，在check in時突然被從豪華經濟艙降等為經濟艙，地勤人員告知是因為「超賣」，他無奈透露：「補償金額不到差價的四分之一，也不能退款，且需要在一年內購買他們家的機票折抵，收到訊息後整個傻眼。」所幸最後搭上飛機坐好，突然又被告知豪華經濟艙有位置，可以換過去。

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▲蒼藍鴿貼文。（圖／翻攝自蒼藍鴿Threads）

雖然最後權益沒有受損，該家航空公司也是風評不錯的公司，蒼藍鴿還是想釐清，因此詢問「豪華經濟艙或商務艙會發生超賣嗎？為何超賣後，最後又有位置？」、「如果真的發生非自願降等的狀況，如何保障自己的權益？ 」底下有人詢問是哪一家航空公司，他僅澄清「不是國內」。

貼文一曝光吸引不少有經驗者留言，友人表示「超賣一定是升等的，降等要賠全額差價的，一定是要客訴」，但也有部分人指出超賣是很多航空公司的常態，但通常要有補償措施，例如加送貴賓室、經濟艙逃生口座位、贈送商務艙來回機票等，甚至也有人建議「雖然不太喜歡這樣說，但如果航空公司處理的方式影響到你權益的話，可以嘗試用你身為公眾人物的影響力來施壓」。