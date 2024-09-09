篠崎泫突PO文問「轉職當啦啦隊好嗎」！　釣出陳伊、慈妹嗨喊：快來

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平日會在社群與粉絲互動，用心經營個人YouTube頻道，日前到美國舊金山開箱巨人隊球場的她，目前已發布影片，事後更發文附上自己站在球場上的照片幽默問網友：「轉職去當啦啦隊好咪？」貼文曝光後，立即掀起討論，同時也意外釣出啦啦隊女孩陳伊及慈妹現身留言。

▲篠崎泫日前到美國舊金山拍片。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫分享她在美國舊金山球場的實習經驗，她透露，這是她實習的第一站，同時也大讚舊金山球場的美麗，並附上了幾張自己在當地拍的美照，表示「舊金山球場真的好美呀」。她以輕鬆的語氣分享這次的體驗，同時也鼓勵粉絲到她的頻道觀看完整影片，讓更多人感受她在美國的精彩瞬間。

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▲篠崎泫分享她在美國舊金山球場的擺拍照。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

透過篠崎泫分享的照片可見到，她身穿黑色短版上衣，搭配淺色外套和牛仔褲，整體造型時尚且休閒。她頭戴黑色針織帽，背著一個黑色的包包，站在球場觀眾席前。照片背景是舊金山球場的全景，觀眾席上有許多球迷正在觀看比賽，篠崎泫對鏡頭露出微笑，整體氛圍輕鬆又愉快。

▲篠崎泫分享她在美國舊金山球場的實習經驗。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

貼文及照片曝光後，除了湧入不少網友朝聖按讚之外，更立即吸引「樂天女孩」陳伊以及「富邦啦啦隊Fubon Angels」慈妹現身留言，紛紛喊話要她快加入啦啦隊。為此，篠崎泫則大方回應對方：「學姐好。」讓外界好奇她是否將會持續挑戰更多啦啦隊相關的工作。

▲篠崎泫的貼文吸引陳伊、慈妹留言。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）