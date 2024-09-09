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S媽迎70大壽！小S喜曬「凍齡母女合照」嘴甜讚：怎像20歲的少女～

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）與媽媽（黃春梅）感情相當親密，母女間的互動就如同閨蜜一般，偶爾會在社群上曬出相處日常。近日S媽迎來70歲生日，她9日於Instagram上傳與媽媽的貼臉合照，母女倆看起來都相當凍齡，完全看不出實際年齡，她也嘴甜稱讚媽媽「怎麼看起來還是像20歲的少女一樣～」。

▲小S媽媽迎來70歲大壽。（圖／翻攝自小SInstagram）

▲小S喜曬與媽媽的合照。（圖／翻攝自小SInstagram）

小S近日在Instagram上分享了與母親的溫馨合影，照片中母女倆親密依偎，小S微笑著擁抱媽媽，S媽也面帶微笑，看起來氣色非常好，照片散發出幸福的氛圍。另一張照片中，小S做出親吻的表情，顯得活潑可愛，這組照片公開後，吸引了眾多粉絲的關注，大家紛紛留言稱讚兩人容貌不減當年，羨慕母女倆感情依舊如此親密。

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▲小S媽媽迎來70歲大壽。（圖／翻攝自小SInstagram）

▲小S媽媽迎來70歲大壽。（圖／翻攝自小SInstagram）

小S在貼文寫下「我親愛的媽媽竟然已經70大壽了，怎麼看起來還是像20歲的少女一樣～」，粉絲也紛紛送上祝福，並稱讚「S你跟20歲有什麼區別？這也太好看了吧！媽媽也很年輕」、「妳看起來也才接近30」、「小梅永保青春，凍齡了，S以後也會是這樣」、「小梅的皮怎麼這麼緊實！太年輕了吧！」

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