Sandra婚禮百萬YTR們、大咖藝人都來了！安溥美聲獻唱　唐綺陽當場開示　

記者劉宛欣／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名：小斯）6月發文宣布自己結婚，老公許傑克是餐廳老闆，早在2年前的愚人節完成登記，上周末他與老公正式補辦婚禮，現場眾多網紅、藝人好友到場祝賀，場面相當溫馨。

▲Sandra日前舉辦婚禮。（圖／翻攝自Sandrai Instagram）

當天婚宴現場，網紅阿滴、滴妹、Alizabeth娘娘、喬瑟夫、DoDoMen成員Ian，「國師」唐綺陽，還有最近與她合作節目的綜藝大哥大胡瓜等都應邀出席。現場請來歌手安溥演唱祝歌，音樂人黃韻玲則是擔任證婚人。Sandra身穿白色平口婚紗進場，美翻全場，其中，滴妹在Instagram限時動態分享進場片段，Sandra的父親準備將她的手交給新郎時，三人的手交疊在一起，隨後更一起高喊「加油加油加油」，引得現場爆笑。

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▲眾名人好友都到場獻上祝福。（圖／翻攝自Sandrai Instagram）

Sandra在婚宴上與安溥合唱〈明天我要嫁給你〉，在限時動態分享好友拍攝的片段時，還笑稱「真希望我是跟安溥結婚」。婚宴結束後，Sandra也曬出了與多位朋友的合照，場面溫馨愉快，婚禮紀念品更是用心設計，印有新人的照片，令人印象深刻。

▲Sandra與安溥合唱。（圖／翻攝自Sandrai Instagram）

Sandra不僅擁有英國巴斯大學口筆譯碩士學位，還曾是電音女團「妮可醬」的主唱。近幾年，她轉型為英文老師，並因其在YouTube上的教學影片而廣受歡迎，受封「最美英文老師」。