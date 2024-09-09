柯震東遭冒名賣「粉絲會員卡」！　公司急發2點聲明：不會濫用粉絲心意

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東出道13年的時間，累積多部作品，平時也常透過社群與粉絲互動，大方分享私下生活。不過最近卻傳出有不肖人士，冒用他的身分來販賣粉絲會員卡。為此，柯震東所屬經紀公司「禾豐九路娛樂」今（9）日也透過社群發出2點聲明，表示在過去、現在、未來都不會濫用粉絲的心意，提醒大家提高警覺，防止詐騙事件再次發生。

▲柯震東平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

聲明中指出，柯震東與公司工作人員的官方社群平台帳號僅限於柯震東的Facebook、Instagram及Threads。而禾豐九路娛樂也同樣提供Facebook、Instagram以及官方email等聯繫管道。除此之外，任何非官方平台所發出的訊息皆屬冒用，應該立即警惕，並避免上當受騙。

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禾豐九路娛樂強調從未有「粉絲會員卡」的銷售行為，呼籲粉絲們切勿輕信不實訊息，同時也重申，若有任何可疑聯繫或行為，請立即與公司官方平台聯繫以確認真偽，並在必要時蒐集證據報警。對於任何違法行為，公司保留法律追訴的權利，以維護藝人及粉絲的權益。

▲柯震東遭冒用身分詐騙。（圖／翻攝自Instagram／harvest9roadent）

最後，禾豐九路感謝粉絲們長期以來對旗下藝人的支持與喜愛，並強調這份支持是推動公司和藝人不斷努力的動力，同時也表示，無論是在過去、現在，還是未來，藝人及全體員工都不會濫用粉絲對藝人的這份深情厚愛，進行任何與粉絲利益相悖的行為。