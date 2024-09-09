劉俊謙新片「合體女友蔡思韵」　《九龍城寨之圍城》班底重聚了！

記者黃庠棻／台北報導

香港全新動作電影《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，由《九龍城寨之圍城》監製陳羅超擔任監製，新生代導演梁冠堯、梁冠舜執導，集合了劉俊謙、伍允龍及蔡思韵，聯手香港傳奇武術指導董瑋共同演出，透過電影的武師替身演員的故事道出80年代武打演員的辛酸經歷及對電影產業的貢獻，傳承動作電影的精神，台灣將於10月4日上映。

▲《武替道》將在10月上映。（圖／華映娛樂提供）



《武替道》是繼《九龍城寨之圍城》之後，劉俊謙、伍允龍及蔡思韵再度合作的作品，由香港新生代的雙胞胎導演梁冠堯及梁冠舜共同執導，兄弟都是動作演員出身，曾經執導過多部獨立短片，兩人以過往多年擔任動作替身的親身經歷執導《武替道》。

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▲《武替道》將在10月上映。（圖／華映娛樂提供）

除了集合眾多香港新生代演員之外，更難得請到近年甚少在大銀幕演出的動作指導董瑋回歸幕前，扮演一位性格固執又追求完美的過氣武術指導，藉由他的人生道出香港動作電影的情懷和起落。



劉俊謙和伍允龍在《九龍城寨之圍城》已展現出好身手，這回在電影中劉俊謙詮飾一心想進入武術指導行業的熱血青年，而伍允龍則是奮鬥拼搏多年成為動作片的巨星，再加上曾經以《紫雨風暴》、《十月圍城》等作品7次獲得香港金像獎最佳動作指導的董瑋，共同演出成就一部電影幕後武師的故事，伍允龍開心表示終於有機會與動作大師合作，而劉俊謙則笑說可以多多觀察董瑋偷師，讓他扮演的年輕武師更有真實感。

▲《武替道》董瑋、劉俊謙。（圖／華映娛樂提供）



《武替道》中也呈現出香港動作電影最輝煌的80年代氣氛，一開場就可以見到有如當年帶著香港動作電影打進世界影壇的《警察故事》在百貨公司拍出的經典動作場面，更在尖東一帶的天橋及手扶梯取景，都是香港電影的地標級場景。

梁冠堯及梁冠舜兩位導演說「香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代，《武替道》透過過氣武打明星人生的高底起伏反映出香港動作電影的高峰低潮。」

▲《武替道》劉俊謙。（圖／華映娛樂提供）



《武替道》今（9）日公佈電影的前導海報及預告，由海報可以見證到一份香港動作片不怕危險也要拍出好畫面的拼勁，也呈現80年代沒有特效協助下，從充滿爆破火海的高空躍下，地面上只有一堆紙箱做保護，呈現出幕前的風光，其實幕後隱藏著許多不為人知的辛苦和危險，也讓觀眾見到一代一代武師的熱血情懷。

▲《武替道》董瑋。（圖／華映娛樂提供）



《武替道》故事描述動作指導李森（董瑋飾）息影多年，他曾因為拍攝動作場面引發意外，讓他退出影壇更妻離子散，但因昔日合作的導演想完成人生最後一部作品而重出江湖，偶然認識了充滿熱情卻苦無機會的動作演員李世龍（劉俊謙飾），兩人一拍即合，想憑這部「最後之作」喚回觀眾的熱情，讓港產動作片更發光發熱。李森更渴望重振名聲，好修補和女兒（蔡思韵飾）疏離的關係。

▲《武替道》蔡思韵。（圖／華映娛樂提供）

但李森重返片場發現今非昔比，更與曾經結怨、現已是動作巨星的梁志威（伍允龍飾）帶領的威家班狹路相逢。兩人對於動作場面的拍攝看法分歧，李世龍夾在中間左右為難，此時，一件突發事故，也將師徒倆推向失控邊緣。