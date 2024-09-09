陳喬恩結婚炸「螢幕男友」　被問包多少⋯明道：她不缺錢

記者許逸群／台北報導

「霸道總裁」明道與王瀅今（9日）出席服飾品牌活動，其中明道一現身立刻引起店裡的民眾驚呼「氣場也太強大」，近年多在大陸發展的明道自嘲：「比較少回來，廠商比較不會想到我們。」但實際依舊人氣不減。

▲明道出席新運動品牌COZY PUNCH秋冬發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

明道和老婆王婷萱育有一對寶貝兒女，但夫妻倆當時沒辦婚禮，他今透露去年有補拍婚紗照，但夫妻倆有共識短期內不會補辦婚姻。他打趣地說：「可能等小孩10歲吧，現在想到婚禮辦完還要回去幫小孩洗澡換尿布，就覺得很累耶。」即使未來補辦宴客，也不會用婚禮的儀式舉行。

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提到昔日搭檔陳喬恩的結婚喜訊，身為好友的明道笑說：「我比你們還早知道。」但目前仍在喬時間，不確定能否出席。至於會給好友多大的紅包？他笑說：「我相信喬恩不是很缺錢，我可能會用別的方式（祝福）。」

▲▼明道與王瀅出席新運動品牌發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

一聊到家庭育兒，明道與王瀅當場爭論不斷。明道認為小孩子就應該快樂，家裡更設有「垃圾食物日」，他舉例：「看電影就是要可樂爆米花，我希望他當一個享受生活的人。」反倒一旁的王瀅則不太認同，明道則補充沒有一定的教育方式，還是得依家庭狀況調整。