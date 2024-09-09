蔡黃汝被丟包到深山！　「信任遭利用」保護自己怒嗆：沒灰色地帶

記者黃庠棻／台北報導

2024年「台語律政劇」《無罪推定》昨（8）日播出第六集，收視與口碑持續延燒，正當眾人期待更換的新法官沈芳宜（李杏飾）能帶來案件的轉機時，陪審團內部卻意見分歧，使得楊明德（黃鐙輝飾）的命運再度陷入不確定，法律團隊中的正碩（莊凱勛飾）、雁青（蔡黃汝飾）與至謙（鍾承翰飾）對營救方案亦出現嚴重對立。

▲《無罪推定》受到許多網友討論。（圖／華視、公視台語台提供）

最糟糕的是，積勞成疾的楊父突然病倒，增加了案件的壓力。隨著劇情發展，法院私下指派的公設辯護人向楊明德提出認罪換取輕刑的方案，觀眾屏息以待，掛心父親健康的明德將如何在這場正義與情感的拉鋸戰中作出決定，也成為觀眾關注的焦點。

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▲《無罪推定》受到許多網友討論。（圖／華視、公視台語台提供）



飾演李正碩的莊凱勛和老委員（楊烈飾）間因信任崩潰所引發的激烈對峙，楊烈質疑道「我總是無條件支持你，你呢？」不僅突顯了在壓力之下人際關係的脆弱性，也反映了現實生活中許多人對於信任的重視。莊凱勛分享「信任是我心目中的首位！」坦言在人際互動上，一旦感受到信任的動搖，會選擇退卻，保護自己的情感安全。

▲《無罪推定》受到許多網友討論。（圖／華視、公視台語台提供）

另一方面，鍾承翰則提到自己「會保持距離」當遇到觀念不合、無法信任的人時，會選擇避免不必要的衝突和情感投入；蔡黃汝則以天蠍座特質和對正義的追求表達了她的立場「就事論事，沒有灰色地帶！」當發現信任關係被利用或感受到不誠實時，蔡黃汝會果斷地處理問題，以保護自己和她所珍視的關係。

▲《無罪推定》受到許多網友討論。（圖／華視、公視台語台提供）



劇中，因集會活動被警方強制帶走的田家瑩（楊小黎飾）和許雁青（蔡黃汝飾），在極端的心理壓力和恐懼下也展現出堅韌和毅力。楊小黎坦言自己會「假裝沒事」，在表演前會通過深呼吸和積極自我肯定來穩定情緒，讓自己能夠克服恐懼，專注在表演上。

▲《無罪推定》受到許多網友討論。（圖／華視、公視台語台提供）

蔡黃汝飾演的許雁青被丟包到深山上，拍攝過程艱難，她說道「真的全靠劇組」，透過團隊的力量和正面的心態管理來恢復冷靜，進而繼續完成拍攝任務。也展示出在面對巨大壓力時，如何將享受表演的過程勝於恐懼，亦展現了作為演員的專業素養。



楊小黎飾演的田家瑩不僅是雁青的聆聽者和支持者，還見證了她從熱血菜鳥律師成長為正義的捍衛者的過程。楊小黎指出「這是個相輔相成的成長過程。」田家瑩的冷靜與理性思考在戲中充當了「煞車」的作用，能夠幫助雁青（蔡黃汝飾）在激情和行動前重新評估情況。

談到成長過程中關鍵，楊小黎回憶自己從4歲開始演戲，12歲時決定休息，這也是人生中的一個轉捩點，坦言「每一個決定和挑戰都是成長的關鍵。」也幫助她在演藝事業和個人發展上帶來了新的視角與進步。