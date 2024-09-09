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藍心湄健康亮紅燈「血壓飆到190」吃藥控制！　2個月瘦6公斤近況曝光

記者孟育民／台北報導

藍心湄、卞慶華今（9）日出席「2024粉美賞頒獎典禮」，《女人我最大》粉美賞今年邁入第12年，以「美力爆發無所畏懼」為主題，現場結合運動元素，卞慶華領軍6位猛男，抱起藍心湄，用12條人魚線圍繞她。特別的是，藍心湄今身上穿的是巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟的球衣，藍心湄將它改造成一件時尚穿搭配件，開心說：「這件球衣是王齊麟在巴黎拿下金牌穿的那件衣服，我還要求原味，他說太臭了，後來有洗過。」

▲▼藍心湄。（圖／記者孟育民攝）

▲藍心湄被小鮮肉包圍。（圖／記者孟育民攝）

藍心湄嘴角長皰疹，她笑言自己最近「私生活不檢點」，每日夜夜笙歌，還有猛男吃到飽，所以要好好調整一下作息。而她坦言最近在2個月內瘦了5、6公斤，正是因為本身有3高困擾，被醫生建議得控制體重、運動，「我6年前有高血壓，又不喜歡運動，我的運動頂多就是走到菜園割菜。但是後來血壓真的太高了，就吃藥控制，這2個月搭配飲食跟保健食品，2個月瘦6公斤」。

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▲▼藍心湄。（圖／記者孟育民攝）

▲藍心湄坦言血壓太高。（圖／記者孟育民攝）

藍心湄更透露，血壓曾一度高到190，而血壓高導致身體出狀況，「心臟狂跳，脖子上的脈搏也是！」所幸她現在自己找一個喜歡的運動，身體狀況也維持的很好，但她笑說自己已經更年期了，減重更不容易，所以挑選的食物、運動很重要。

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