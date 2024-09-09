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許光漢入伍休假「晚餐聚會沒約他」　好友張軒睿認：滿心疼的！

記者黃庠棻／台北報導

最新原創戲劇《妳是我的姐妹》上週六（7）日晚間八點全台首播，在有線電視25歲以上女性的觀眾族群中，勇奪週六有線電視華語劇收視冠軍。其中，收視高點落在擔任廣告業務工作的温貞菱想方設法，積極爭取客戶提案機會的橋段，獲得0.71的收視佳績。

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》播出開出紅盤。（圖／八大電視提供）

温貞菱、李霈瑜（大霈）有別以往的反差演出，讓網友給予高度肯定，直呼「温貞菱大突破」把莽撞又冒失的角色呈現得超好，更有人狂讚「大霈好仙喔」、「期待後面看她們姐妹倆的感情！」《妳是我的姐妹》貼近生活的家庭輕喜劇，適合週末全家放鬆一同觀賞，彷彿在看自家故事的既視感，引發觀眾共鳴。

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▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》播出開出紅盤。（圖／八大電視提供）

《妳是我的姐妹》劇情中，温貞菱飾演的菜鳥業務「尤未來」，因為業績差而被長官責備，幸好她個性樂觀，反而越挫越勇。她透露，這樣的「尤未來」跟自己很像，大方分享「沮喪失落的感受會出現，但同時也相信勇於面對的時候，一切都有辦法解決！」表示若遇到困難，在還沒找到方法前，會選擇先安靜下來和自己相處「閱讀、運動、整理、休息、親近大自然，或是吃一頓健康乾淨的食物，都是調整和繼續努力的方法。」

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》播出開出紅盤。（圖／八大電視提供）

而首播當晚温貞菱、大霈、張軒睿在八大電視官方Instagram現身，為開播前上線合體宣傳，其中大霈、張軒睿的愛犬也一同入鏡，兩隻狗狗隔空相對，可愛的萌樣讓粉絲瞬間融化，愛貓剛好不在身邊的温貞菱感嘆無法秀貓咪。

▲《妳是我的姐妹》。（圖／八大電視提供）

▲《妳是我的姐妹》播出開出紅盤。（圖／八大電視提供）

此外，温貞菱、張軒睿9日合體接受訪問，被問到好友許光漢入伍表現良好，獲得榮譽假，晚間出現在餐酒館與朋友聚會一事，他透露自己當晚沒有出席，但仍心繫好友的動向，表示都會透過新聞關心對方，直呼「可以給他一點空間」。而對於許光漢當兵後一舉一動都受到關注，私底下有私交的温貞菱、張軒睿都異口同聲說道「真的滿心疼的」。

▲張軒睿、許光漢。（圖／記者黃庠棻攝）

▲▼許光漢出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張軒睿談及好友許光漢。（圖／記者黃庠棻、李毓康攝）

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張軒睿, 許光漢, 妳是我的姐妹

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